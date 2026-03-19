Sheinbaum confirma la invitación al rey Felipe VI para el Mundial,

Claudia Sheinbaum EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

En medio de las declaraciones del Rey Felipe VI, durante su visita a la exposición “La Mujer en el México indígena”, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguro que se ha enviado la invitación al rey de España para que este asista al Mundial.

El pasado 16 de marzo del 2026, en compañía del embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, Felipe VI, reconoció que durante la época de la conquista de América se ejerció mucho abuso.

De igual manera, la mandataria explicó que dicha invitación no se trató de un acto exclusivo; todos los países con los que México tiene relaciones diplomáticas, recibieron una invitación.

“Gabriela Cuevas (representante de México para el Mundial) envió a todos los países del mundo, a todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación”, comentó Sheinbaum.

En cuanto a los cambios en la relación diplomática de ambos países, la presidenta ha explicado que agradece las declaraciones del Rey Felipe VI y que es el primer paso para reconocer la lucha de las comunidades indígenas de Mesoamérica.