Sheinbaum recibe al presidente alemán en Cancún; tocaron temas de inversión y comercio

Visita del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier a México (@Claudiashein/x)

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves en Cancún al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en una reunión donde abordarán la cooperación comercial, inversión, educación y cultura, poco antes de la firma de la modernización del acuerdo con la Unión Europea (UE).

Sheinbaum recibió a Steinmeier en el Museo Maya de Cancún alrededor del mediodía, acompañada por integrantes de su gabinete y funcionarios alemanes.

Entre los miembros del gabinete mexicano, acudieron el canciller, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Hacienda, Edgar Amador; la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Tras un encuentro previo, De la Fuente destacó en un comunicado que “las empresas alemanas han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la base industrial mexicana, particularmente en sectores como el automotriz, la ingeniería, los químicos, el farmacéutico y la manufactura avanzada”.

Asimismo, indicó que México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina, con más de 2,100 empresas operando en el país y generando más de 300 mil empleos.

Ambos encabezaron una breve ceremonia protocolaria en la que se entonar los himnos nacionales de ambas naciones, para después recorrer el recinto.

Esta es la segunda visita del líder alemán a México, en esta ocasión acompañado por una comitiva oficial y una delegación de empresarios alemanes.

De acuerdo con Sheinbaum, durante el encuentro se prevé abordar temas como cooperación comercial, inversión, educación y cultura, en el contexto de la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea, que definirá las relaciones bilaterales en las próximas décadas.