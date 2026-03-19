Suenan nombres para aspirar a renovar Consejo General del INE tras convocatoria de Cámara de Diputados

CDMX — La Cámara de Diputados emitió la convocatoria para renovar el Consejo General del INE con la elección de tres consejeros electorales, dos mujeres y un hombre, que concluyen en abril próximo su periodo de nueve años en el cargo, y algunos nombres ya suenan para contender en este proceso que deberá concretarse el 28 de abril mediante insaculación en el pleno camaral.

Con 408 votos a favor y 35 votos en contra, los diputados avalaron el acuerdo suscrito por los seis líderes parlamentarios.

Las y el aspirante a sustituir a los consejeros electorales resultarán seleccionados por medio de un Comité Técnico de Evaluación -cinco personas- que también será conformado por el visto bueno de la Jucopo.

Todas las personas que decidan inscribirse a esta convocatoria deberán contar con experiencia en la materia electoral y no ser militante o haber sido militante de ningún partido político.

Entre las personas que posiblemente se verán en la lista para competir en el cargo de consejera electoral es el de la ingeniera Sinia Álvarez Ramos, quien es vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California Sur (BCS), resultado del Primer Certamen Interno de Ascenso 2023. Ha sido integrante de las juntas locales de Morelos y Guerrero.

Participó en los procesos electorales 2017-2018, 2020-2021 y en la Consulta Popular 2021 y Revocación de Mandato 2022. Se integró en el Primer Certamen Interno de Ascenso 2023 para la ocupación de plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. También participó en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial federal, el año pasado.

Otro nombre es el de Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Puebla desde 2026. Tiene experiencia en 14 procesos electorales.

Otra de las posibles aspirantes es Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nayarit. Tiene maestría por la facultad de Economía de la Universidad de Yucatán.

Ha participado en procesos electorales en Chiapas, Yucatán, Campeche y Tabasco.

También suena Cecilia Calderón Ortega, quien actualmente es directora de Seguridad y Control Informático del INE.

Ellas deberán entregar su información para su evaluación del comité técnico, que determinará su idoneidad para desempeñar el cargo de consejera electoral en lugar de Dania Ravel y Claudia Zavala, además del de Jaime Rivera.

El Comité Técnico de Evaluación seleccionará a las y los mejores evaluados en una proporción de cinco

personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados. militante de ningún partido político.

Entre las personas que posiblemente se verán en la lista para competir en el cargo de consejera electoral a la ingeniera Sinia Álvarez Ramos, quien es vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California Sur (BCS), resultado del Primer Certamen Interno de Ascenso 2023. Ha sido integrante de las juntas locales de Morelos y Guerrero.

Participó en los procesos electorales 2017-2018, 2020-2021 y en la Consulta Popular 2021 y Revocación de Mandato 2022. Se integró en el Primer Certamen Interno de Ascenso 2023 para la ocupación de plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. También participó en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial federal, el año pasado.

Otro nombre es el de Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Puebla desde 2026. Tiene experiencia en 14 procesos electorales.

Otra de las posibles aspirantes es Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nayarit. Tiene maestría por la facultad de Economía de la Universidad de Yucatán.

Ha participado en procesos electorales en Chiapas, Yucatán, Campeche y Tabasco.

También suena Cecilia Calderón Ortega, quien actualmente es directora de Seguridad y Control Informático del INE.

Ellas deberán entregar su información para su evaluación del comité técnico, que determinará su idoneidad para desempeñar el cargo de consejera electoral en lugar de Dania Ravel y Claudia Zavala, además del de Jaime Rivera.

El Comité Técnico de Evaluación seleccionará a las y los mejores evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados.