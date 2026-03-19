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La propuesta garantiza que los pueblos indígenas, afromexicanos y comunidades históricamente subalternizadas fortalezcan sus herramientas jurídicas

Suprema Corte impulsa la iniciativa Laboratorio de Imaginación Jurídica Subalterna

Por Natalia Canul
Laboratorio de Imaginación Jurídica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impulsa la iniciativa Laboratorio de Imaginación Jurídica Subalterna, orientada a fortalecer los mecanismos de defensa de los pueblos indígenas, afromexicanos y comunidades históricamente subalternizadas.

Dicha propuesta se desarrolla a través del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ), en colaboración con el Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado (LAJE) de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES Morelia) de la UNAM.

Dichas instituciones llevaron a cabo un ejercicio de dos días con el objetivo de identificar y fortalecer herramientas jurídicas que permitan afrontar de manera efectiva tanto comunitariamente como de manera local, un sistema jurídico más inclusivo y representativo para todas y todos especialmente en defensa de los pueblos indígenas, afromexicanos y comunidades subalternizadas.

El director general del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la SCJN, Orlando Aragón Andrade, subrayó la importancia de que dichas comunidades tengan mayor conocimiento y herramientas que les permitan defender y garantizar sus derechos colectivos -como la autonomía y el autogobierno- de acuerdo con el artículo 2° constitucional, bajo un enfoque de dialogo y trabajo colectivo.

El Laboratorio se estructura bajo tres ejes temáticos:

1) cartografía jurídica sobre la autonomía de los pueblos;

2) de la teoría al quehacer jurídico, con énfasis en rutas para la defensa; y

3) tejido de saberes para la defensa jurídica, que articula el conocimiento científico con su difusión.

Las actividades cuentan con cuatro equipos de trabajo enfocados en: identidad afroindígena; creación y fortalecimiento de los sistemas normativos propios; inclusión de los derechos de los pueblos afrodescendientes e indígenas en todos los niveles educativos y en lenguas originarias; y reconocimiento territorial con certeza jurídica.

Con ayuda de estas iniciativas la Suprema Corte garantiza las bases para una justicia mas sólida.

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