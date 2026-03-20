Anuncia Sheinbaum pago obligatorio con tarjeta en casetas y gasolineras (Alonso Cupul/EFE)

Durante su participación en la 89 Convención Bancaria, la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que su administración impulsará para este año el pago obligatorio con tarjeta en gasolineras y casetas de peaje.

De acuerdo con la mandataria, el objetivo de esta iniciativa, es permitir potenciar los pagos digitales accesibles que permitan avanzar en la digitalización del país, anuncio que fue aplaudido por sus receptores.

La acción será coordinada con el Banco de México (Banxico) y con la Asociación de Bancos de México(ABM). Al respecto, Banxico impulsará la simplificación del sistema Cobro Digital (CoDi), herramienta que la presidenta denominó como clave para facilitar las transacciones en sectores donde aún predomina el pago en efectivo.

De igual forma, se anunció la incorporación del Banco del Bienestar al proceso de digitalización para que los beneficiarios de los programas sociales puedan recibir y realizar pagos electrónicos sin necesidad de efectivo.

La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió que autoridades e intermediarios deben atender el retraso que persiste en algunos sectores en la adopción de estos mecanismos, sostuvo que “un factor esencial para impulsar la actividad económica y promover el bienestar social es poner a disposición de toda la población opciones de pagos digitales eficientes, seguros y de bajo costo”.

La mandataria nacional añadió que esa estrategia incluye homologar trámites en municipios, estados y federación, digitalizar permisos mediante ventanillas únicas, avanzar en catastros, registros civiles y de la propiedad.

Por su parte, el presidente de la ABM, Emilio Romano, dijo que los nuevos modelos de banca digital permiten innovar, pero alertó que el efectivo sigue dominando, toda vez que ocho de cada 10 transacciones en México se realizan por esta vía.