Bajan 79 por ciento los homicidios dolosos en Quintana Roo

Omar García Harfuch en Quintana Roo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó desde Cancún, Quintana Roo, que con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2026 fueron detenidas 3 mil 219 personas por delitos de alto impacto, aseguraron 573 armas de fuego y 2 toneladas de droga en la entidad.

García Harfuch reveló que en coordinación con el gobierno estatal lograron una reducción de 79 por ciento en los homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a febrero de 2026, al pasar de 2 a 0.43 el promedio diario de víctimas de ese delito; siendo febrero de 2026 el más bajo desde 2016.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, reportó en febrero de 2026 fue el más bajo desde 2016, al pasar de un promedio de 1.2 a 0.4 víctimas diarias, de febrero de 2025 a febrero de 2026, lo que representa una disminución del 68 por ciento.

Figueroa Franco indicó que los delitos de alto impacto también presentaron una tendencia a la baja, con una reducción del 36 por ciento respecto a octubre de 2024, pasando de un promedio diario de 9.16 a 5.89 en febrero de 2026.

Por último, el secretario de Seguridad enfatizó que del 6 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2026, la incidencia de este delito la entidad tuvo una reducción del 45 por ciento, detuvieron a 12 personas y se iniciaron 116 carpetas de investigación.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, señaló que la entidad vive un momento de transformación profunda gracias al proyecto nacional que encabeza la Presidenta de México y al trabajo coordinado entre el gobierno federal y el del estado para atender las causas que generan las violencias.

La Crónica de Hoy 2026