Democracia y seguridad, motores para la certidumbre económica de México, López Rabadán en Convención Bancaria

CDMX — Al participar en la 89 Convención Bancaria, que se realiza desde el pasado 18 de marzo y concluye este viernes en Cancún, Quintana Roo, la legisladora panista comentó que ante la llegada de la iniciativa de la jefa del Ejecutivo sobre reformas a la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar será analizada por la Cámara baja, con responsabilidad y visión de Estado.

“Para el crecimiento económico de México se requieren reglas claras, certidumbre jurídica y democracia para impulsar el crecimiento de la economía del país que beneficie a los ciudadanos”, aseveró durante su participación en el desayuno de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) con legisladores de caso todos los partidos.

Afirmó que para que los bancos tengan más usuarios, y éstos mejores condiciones económicas es indispensable tener un país en democracia y con seguridad, reiteró la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

" Ante legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión, así como del presidente de la AMB, Emilio Romano Mussali; los vicepresidentes Manuel Romo Villafuerte, Jorge Arturo Arce, Tomás Ehrenberg Aldford, Mauricio Naranjo González, Felipe García Moreno, Jorge del Castillo Ponce de León y su directora general, Regina García Cuéllar, la diputada presidenta dio a conocer que la Cámara de Diputados aprobó ayer el acuerdo para elegir a tres nuevos consejeros