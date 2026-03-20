El PT se tiene que poner de acuerdo si va a apoyar o no el Plan B de reforma electoral: Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum (Elizabeth Ruiz)

Al ser cuestionada sobre la postura aún no definida del Partido del Trabajo frente al Plan B de la Reforma Electoral impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria nacional expresó que el partido debe ponerse de acuerdo “si va a apoyar o no”.

El condicionamiento que ha planteado la bancada petista para apoyar la propuesta presidencial, es que la redacción de la iniciativa sea más precisa, sobre todo la referente a votación ciudadana para la revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal, así lo dio a conocer el senador Alberto Anaya Gutiérrez.

Al respecto la Presidenta expresó que en su consideración sí van a poyar pero la decisión queda a consideración del Partido:

“Creo que hace un día o dos días la senadora Giovanna del PT, dijo que estaba de acuerdo, entonces se tiene que poner de acuerdo el PT si va a apoyar o no va a apoyar, eso ya depende de ellos, pero nosotros creemos que sí van a apoyar”.

Sheinbaum también destacó que el Plan B incluirá propuestas para fortalecer la participación de las mujeres en los procesos electorales y en la representación popular.