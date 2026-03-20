Harfuch aclara que la hija de El Mayo fue liberada por no tener cargos

Omar García Harfuch MANZANILLO, COLIMA, 13MARZO2026.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, durante la conferencia de prensa Mañanera del Pueblo para brindar el informe de Seguridad. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

Este viernes 20 de marzo del 2026, durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, que se realizó en Cancún, Quintana Roo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó la detención, durante el operativo en Sinaloa, de un presunto integrante del crimen organizado buscado por Estados Unidos. Además explicó que la hija del capo El Mayo solo fue resguardada, más no detenida y que después fue liberada debido a que no tenían cargos en su contra.

Acerca de los diferentes operativos quev se llevaron a cabo varios operativos, entre estos uno en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, Harfuch, comentó que “Se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo ‘N’. Esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos. Él está detenido”.

A continuación, el secretario añadió que fue en uno de los inmuebles intervenidos en donde se encontraba Mónica del Rosario ‘N’, hija de Ismael ‘El Mayo’. Lo primero que se tenía que verificar era donde es que Mónica del Rosario tenía su mandamiento judicial, si aquí en México o en Estados Unidos. Una vez que se revisó que no tenía órdenes de aprehensión en ninguno de los dos países fue entregada a sus familiares.

Encabezado por la Secretaría de Marina, el operativo se realizó en varios municipios de Sinaloa como parte de las acciones que tienen el objetivo de contener la violencia ocasionada por el Cartel de Sinaloa.

Con información de EFE