Prevén un impacto “neutro” en la economía mexicana ante alza del petróleo por guerra en Irán

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, este viernes evaluó que el país tendrá un impacto “neutro” en las finanzas públicas, pese al menor cobro del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para moderar el incremento de los precios de los combustibles, en medio del conflicto en Medio Oriente que ha aumentado el precio de barril del petróleo a más de 100 dólares.

Durante la 89 Convención Bancaria, Amador Zamora indicó que a pesar de que habrá menor recaudación del IEPS, los ingresos se equilibrarán por mayores precios de las exportaciones de crudo mexicano.

“Como Pemex consolida en el balance público y Pemex recibe más ingresos por mayores precios del petróleo, al final tenemos un efecto relativamente neutro”, declaró el titular de la SCHP .

Zamora mencionó que la dependencia estimula subsidios a los combustibles para omitir el cobro del IEPS, para procurar a que el alza en los precios de las gasolinas y el diésel tengan un menor impacto en la economía de los mexicanos.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, subrayó que el efecto más importante es el incremento posible en el costo de combustibles, lo que podría elevar la inflación en el país, que estimó cierre el año en 3.5 por ciento, en línea con la proyección del Banco de México.

De acuerdo con las proyecciones del BBVA México, el país podría dejar de recaudar casi 38 mil millones de pesos (2 mil 111 millones de dólares) por concepto de IEPS sobre gasolinas y diésel, aunque ganaría alrededor de 53 mil millones de pesos (2 mil 944 millones de dólares) por exportación de petróleo.

Conforme a lo expuesto, el equivalente de la ganancia neta sería aproximadamente de 15 mil millones de pesos (833 millones de dólares) con un escenario en el que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán dure solo seis semanas.

Con información de EFE

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