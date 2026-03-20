Profeco brinda recomendaciones para que las mujeres fortalezcan su economía

Fortalecimiento de la economía para las mujeres Graciela López /Cuartoscuro (Graciela López/Graciela López)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió recomendaciones para fortalecer la independencia económica de las mujeres del país, mediante la inclusión financiera, el acceso a créditos formales y el ahorro formal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 29 por ciento de los hogares mexicanos tiene a una mujer como jefa de familia. Sin embargo, aunque el 58.6 por ciento de las mujeres ahorra de manera formal, esta proporción sigue siendo menor que la de los hombres, quienes alcanzan el 68 por ciento.

Debido a eso, la procuraduría explicó que es indispensable que las mujeres fortalezcan sus ingresos, ya sea mediante un empleo, un negocio, un emprendimiento o actividades complementarias que les permitan ahorrar.

La Profeco aseguró que contar con una cuenta de ahorro propia permite a las mujeres guardar su capital de manera segura, separar el gasto diario del ahorro y recibir pagos o transferencias de manera independiente. Enfatizó que la finalidad de esta acción es construir un respaldo para emergencias, cubrir etapas de desempleo, invertir en educación o incluso reservar una pensión para la vejez.

La dependencia considera que es necesario aprender a manejar préstamos y créditos. Mencionó que se pueden solicitar para enfrentar una emergencia, pero que es vital revisar los plazos de pago, los montos y, sobre todo, recordar que no se trata de un ingreso extra, sino de un compromiso que afectará las finanzas personales a largo plazo.

Por último, La Profeco agregó que la Condusef cuenta con herramientas como Revisa, Compara y Decide o Proyecto Minerva, que ayuda a tomar decisiones financieras con mayor claridad.

La Crónica de Hoy 2026