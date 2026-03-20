Quintana Roo se proyecta al mundo rumbo al Mundial 2026; destacan coordinación entre Mara Lezama y Claudia Sheinbaum

En el marco de la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum este 20 de marzo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, subrayó el liderazgo federal y la coordinación institucional como pilares para el desarrollo del estado, especialmente ante eventos de alcance internacional como el Mundial de 2026.

Durante su intervención, Lezama enfatizó que el fenómeno del sargazo no afecta de manera generalizada ni permanente a las playas, al tiempo que invitó a turistas nacionales e internacionales a visitar la entidad. En ese sentido, destacó que Quintana Roo atraviesa un “proceso de transformación profunda”, respaldado por mejoras en infraestructura y conectividad.

Uno de los puntos centrales fue la relevancia del Aeropuerto Internacional de Cancún, el cual —según detalló— cuenta con conexión directa hacia las 16 sedes mundialistas en Norteamérica, lo que posiciona al estado como un nodo estratégico de entrada para visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En materia turística, la gobernadora informó que en 2025 la entidad registró más de 21 millones de visitantes, además de 7.7 millones de pasajeros en cruceros, cifras que reflejan el dinamismo del destino. A ello se suma la apertura de nuevos espacios de hospedaje y el impulso al Distrito Financiero Estratégico de Cancún, proyecto que busca captar inversiones por mil 200 millones de dólares.

Por su parte, Sheinbaum reconoció las acciones emprendidas por el gobierno estatal para atender el sargazo, entre ellas sistemas de monitoreo, barreras de contención y embarcaciones especializadas para su recolección en altamar, lo que ha permitido mitigar sus efectos en las costas.

De cara al Mundial, las autoridades estatales confirmaron que Quintana Roo será sede de concentración de selecciones internacionales, incluyendo a Selección de fútbol de Uruguay, además de otro combinado aún por definirse. Asimismo, se prevé la realización de actividades públicas como el Fan Fest, acompañado de un operativo especial de seguridad en distintos municipios para atender el incremento en la afluencia turística.

Finalmente, Lezama reiteró que el estado se prepara para integrarse activamente a la fiesta mundialista mediante infraestructura deportiva, eventos masivos y coordinación con el gobierno federal, consolidando a Quintana Roo como uno de los puntos clave en la experiencia del Mundial 2026.