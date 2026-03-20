SAT devolverá dinero en abril 2026: requisitos para recibir saldo a favor (Imagen generada con IA)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que durante abril de 2026 comenzará la devolución de dinero a contribuyentes que presenten su Declaración Anual 2025 y obtengan saldo a favor. Este proceso aplica para personas físicas que cumplan con los requisitos fiscales establecidos por la autoridad.

La devolución forma parte del ejercicio fiscal obligatorio que se realiza cada año, en el que los contribuyentes reportan sus ingresos y deducciones. Si el cálculo arroja que se pagaron más impuestos de los correspondientes, el SAT puede regresar ese dinero.

¿Qué necesitas para recibir la devolución del SAT?

Para obtener saldo a favor, es indispensable presentar la Declaración Anual en tiempo y forma. En 2026, las personas físicas deberán realizar este trámite del 1 al 30 de abril a través del portal oficial del SAT.

Además, los contribuyentes deben contar con RFC, contraseña o e.firma vigente, especialmente cuando el monto a devolver sea mayor a 10 mil pesos. También es necesario que la información presentada sea correcta para evitar retrasos o rechazos en el proceso.

El saldo a favor se genera cuando se paga más impuesto del que correspondía o cuando existen deducciones personales que reducen la carga fiscal anual.

¿Cuándo depositará el SAT el dinero?

El depósito puede comenzar desde los primeros días de abril para quienes presenten su declaración sin errores, aunque el SAT tiene un plazo máximo de hasta 40 días hábiles para realizar la devolución.

El tiempo de espera dependerá de que no existan inconsistencias en los datos fiscales, como errores en deducciones, ingresos o información bancaria. En caso de revisiones adicionales, el proceso puede tardar más.

¿Quiénes pueden recibir saldo a favor?

El beneficio aplica principalmente para personas físicas que realizan deducciones como gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios, así como para quienes tuvieron retenciones mayores a su impuesto anual.

Cumplir correctamente con la declaración no solo evita multas, sino que también permite acceder a la devolución automática del SAT, un derecho fiscal para quienes mantienen en orden su información tributaria.