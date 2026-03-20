Se firma en Tihosuco histórica Declaratoria de Interés Público del Turismo Comunitario, con Claudia Sheinbaum y Mara Lezama Maya Ka’an marca un antes y un después en el turismo comunitario en México.

Con la firma de la Declaratoria, Maya Ka’an se consolida como modelo nacional, donde los habitantes de las comunidades mayas dejan de ser simples espectadores para convertirse en protagonistas de su desarrollo, con un nuevo modelo turístico con enfoque social y sustentable.

Tihosuco.- En el corazón de la Zona Maya de Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezaron la firma de la Declaratoria de Interés Nacional del Turismo Comunitario.

Se trata de un acto que marca un parteaguas en la política turística del país y consolida a Maya Ka’an como referente nacional de desarrollo con justicia social.

“Este es un acto de profundo significado, de reivindicación y revalorización del pueblo maya y de las comunidades de los pueblos originarios de nuestro país”, expresó la gobernadora al reconocer su papel protagónico en la construcción de un modelo turístico incluyente y sustentable.

Después de la firma de la Declaratoria, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este es un reconocimiento al turismo indígena, al México real, al México profundo, y a que existe el turismo comunitario.

También destacó que esta Declaratoria no se quedará solamente en el papel y anunció que, para ello, se destinarán recursos, de modo que FONATUR tendrá dinero para impulsarlo.

Desde Tihosuco, localidad emblemática por su papel en la Guerra de Castas, Mara Lezama subrayó que el turismo en Quintana Roo evoluciona hacia una visión de prosperidad compartida, donde las comunidades dejan de ser espectadoras para convertirse en protagonistas de su propio desarrollo.

“Hoy Maya Ka’an se consolida como el primer destino de turismo comunitario del país y como un modelo replicable en otras entidades”, afirmó la gobernadora.

Al explicar que es considerado el primer destino de turismo comunitario del país, detalló que abarca cerca de un millón de hectáreas e integra a 76 localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, beneficiando a más de 100 mil habitantes.

Asimismo, resaltó la creación de productos turísticos que integran las experiencias del destino en el catálogo “Viajes por el Mundo Maya”, entre las que destaca la ruta “Guerra de Castas”, así como la capacitación y certificación de prestadores de servicios y cocineras tradicionales, en línea con el compromiso de preservar el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad reconocido por la UNESCO.

La titular del Ejecutivo destacó el apoyo decidido de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza.