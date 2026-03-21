En menos de un año, Centros LIBRE han beneficiado a más de 440 mil mujeres

En los Centros LIBRE las mujeres pueden encontrar atención jurídica, psicológica, de trabajo social, así como talleres y actividades para fortalecer su autonomía

La Secretaría de las Mujeres informó que a menos de un año de la puesta en marcha de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) —del 1 de mayo de 2025 al 5 de marzo de 2026— han atendido a 446 mil 438 mujeres y otorgado 930 mil 697 servicios a lo largo y ancho del territorio nacional.

La titular de la dependencia, Citlalli Hernández Mora, destacó que los Centros LIBRE son espacios de atención integral en territorio, donde las mujeres pueden acceder a servicios gratuitos de acompañamiento psicológico, asesoría legal y trabajo social.

Además, se impulsa la autonomía económica mediante talleres de oficios y se fomenta el cambio cultural con actividades comunitarias. Estos espacios son resultado de una coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno.

“Tenemos una instrucción muy precisa de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es llegar a todas las mujeres mexicanas de manera territorial; que la política de igualdad sea un acto social, no solo un acto de gobierno”, señaló la secretaria durante un evento.

Y aseguró que el éxito de los Centros LIBRE es resultado de una política pública “a ras de pie”, que rompe con las viejas prácticas de escritorio.

Como parte de la expansión en el número de Centros LIBRE disponibles en todo el país, Hernández Mora resaltó que Colima se ha convertido en la primera entidad del país en alcanzar la cobertura total, al contar con un Centro LIBRE en cada uno de sus 10 municipios.

Al cierre de 2026 se sumarán a esta cobertura total las entidades de Sinaloa, Querétaro, Tabasco, Campeche, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Baja California y Michoacán. En el caso de Nayarit y Yucatán, se proyecta alcanzar los 19 y 45 espacios, respectivamente.

Con el objetivo de llegar a las mujeres más pobres y alejadas, la apertura de nuevos espacios corresponde con las zonas de mayores índices de marginación; asimismo, la secretaria detalló que “los Centros LIBRE que están en zonas indígenas tienen a profesionistas que hablan la lengua indígena para dar el mejor servicio” y para asegurar que nadie se quede atrás.

Habrá un Centro en cada municipio de México

Con el fin de que al cierre de 2026 existan 1,001 Centros LIBRE operando en todo el país, Hernández Mora informó que se les destinará un presupuesto total de 983 millones 491 mil pesos.

Citlalli Hernández recordó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al finalizar el sexenio deberá existir por lo menos un Centro LIBRE en cada uno de los municipios del país.