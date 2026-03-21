Fortalecen capacidad operativa de la SSPC con el “Tercer Torneo Nacional de Tiro 2026”

Tiro “Tercer Torneo Nacional de Tiro 2026": (SSPC)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevó a cabo el “Tercer Torneo Nacional de Tiro 2026” del Servicio de Protección Federal (SPF), con la participación de 38 integrantes en competencias individuales de las ramas femenil y varonil, así como en equipos mixtos, con el objetivo de fortalecer el espíritu de cuerpo, la identidad institucional y las habilidades tácticas del personal.

Durante la ceremonia de clausura y premiación, la encargada de la Dirección General de Profesionalización, Olga Xenia Ortuño Ortiz, afirmó que la profesionalización se sustenta en la disciplina, el trabajo diario y la vocación de servicio, elementos indispensables para coadyuvar con la Estrategia Nacional de Seguridad.

Ortuño Ortiz subrayó que el tiro exige carácter, templanza, enfoque y un alto sentido de responsabilidad. Asimismo, destacó el impulso y compromiso del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como del comisionado del SPF, Francisco Moreno Montaño, para promover actividades que fortalecen la preparación y superación del personal.

Una de las participantes destacó la importancia de estos espacios, ya que permiten perfeccionar la técnica, mejorar el control y reforzar el compromiso con la protección de la ciudadanía.

También resaltó la relevancia de la participación de mujeres en este tipo de competencias, al señalar que el talento, la disciplina y el temple no tienen género, y que la diversidad constituye uno de los pilares fundamentales del SPF.

En la rama femenil, el primer lugar fue para la Guardia Landeta; el segundo, para la Guardia Hernández; y el tercero, para la Guardia Tomás. En la rama varonil, el primer lugar lo obtuvo el Policía Tercero Patchen; el segundo, el Policía Ramos; y el tercero, el Policía Palma.

En la competencia por equipos, los ganadores fueron Guerreros, Espartanos y Panteras, quienes obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.