México, Guatemala y Belice acuerdan proteger la Gran Selva Maya y apoyar a comunidades locales con plan conjunto

México, Guatemala y Belice acuerdan proteger la Gran Selva Maya El plan incluye monitoreo de especies, prevención de incendios y desarrollo sostenible en la región.

México, Guatemala y Belice avanzaron en la protección de la Gran Selva Maya con la firma de un memorándum de entendimiento que busca coordinar esfuerzos para conservar este ecosistema y enfrentar las amenazas que enfrenta.

El acuerdo deriva de la Declaración de Calakmul, firmada en agosto de 2025, que marcó el inicio de una colaboración más estrecha entre las autoridades de áreas protegidas de los tres países, a partir de ese compromiso, se establecieron mecanismos conjuntos para trabajar en el llamado Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya.

En este instrumento participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (Marn), como parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Departamento Forestal de Belice, con la meta de proteger el bosque tropical más grande del continente americano después de la Amazonía.

Entre las acciones acordadas destacan la conservación de áreas protegidas, el fortalecimiento de su conectividad y medidas frente al cambio climático, tanto de adaptación como de mitigación; también se contempla el combate a incendios forestales, la tala ilegal, el tráfico de especies y la contaminación.

Para este 2026 y 2027, los tres gobiernos definieron reforzar la vigilancia en la región para reducir actividades ilícitas, así como mejorar los sistemas de monitoreo de especies clave como el jaguar y la guacamaya roja, cuya presencia es considerada un indicador del estado de salud del ecosistema.

Otro de los puntos centrales del acuerdo es el impulso a proyectos que beneficien directamente a las comunidades locales. Se busca generar ingresos y empleo a través de actividades como la agricultura y ganadería regenerativa, el turismo comunitario y la producción de energía renovable.

El plan también plantea una gestión compartida del territorio, con respeto a los derechos humanos y con la participación activa de las comunidades que habitan la región.

Las autoridades hicieron un llamado a gobiernos locales, organizaciones sociales y aliados internacionales para sumarse a este esfuerzo, con la intención de ampliar el alcance de las acciones y fortalecer la conservación de la zona.

El memorándum tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de renovarse, como parte del compromiso de los tres países para proteger la biodiversidad y asegurar el manejo sostenible de este territorio clave en la región.