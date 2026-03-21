PAN imita a Morena y con encuestas definirá a sus 17 candidatos para los comicios de 2027

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Dijo durante el Consejo Nacional del partido, que habrá apertura para que ciudadanos se sumen para elegir a sus mejores cartas para las gubernaturas que estarán en juego

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, comunicó este sábado durante el Consejo Nacional del blanquiazul, que en la elección de candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 será a través de encuestas, replicando el método utilizado por Morena, y destacó que en esta decisión podrá participar ciudadano que se quieran inscribir en la plataforma del partido.

Romero Herrera resaltó al poner en marcha el proceso electoral dentro del partido, que todas las candidaturas con miras a los comicios del próximo año estarán abiertas a la ciudadanía que quiera sumarse a la causa panista, por lo que de entrada aclaró que no habrá selecciones desde la cúpula del blanquiazul, ya que tanto la militancia del blanquiazul como los ciudadanos serán los que elijan a los que serán los abanderados y mejores cartas para el 2027.

“Todas las candidaturas del PAN se ofrecen a la ciudadanía, va en serio, sin reserva ni un paso atrás. Ninguna será para liderazgos que no se la ganen. Será la ciudadanía quien decida quien nos va a representar. No hay cuotas, el 100 por ciento de las candidaturas son para la ciudadanía”, apuntó.

El dirigente nacional panista dijo que a diferencia de otros grupos políticos que ya dieron a conocer quienes serán sus candidatos, en el PAN se dará apertura real a la ciudadanía.

Al hacer referencia a la forma en que podrán participar los ciudadanos interesados en sumarse a las decisiones del Partido Acción Nacional, Romero Herrera refirió que sólo necesitan “honestidad, un teléfono y su credencial de elector” e instó a quienes deseen registrarse que tengan honorabilidad en sus comunidades.

El dirigente nacional panista subrayó que para evitar la injerencia o intromisión de entes ajenos al partido y de grupos del crimen organizado, se contará con “candados” para blindar las candidaturas , además de que echarán mano de herramientas tecnológicas como el registro mediante una plataforma digital.

En el Consejo Nacional panista estuvieron presentes los gobernadores de Aguascalientes, Tere Jiménez; de Chihuahua, Maru Campos; Guanajuato, Libia Dennise Muñoz; legisladores, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, el coordinador de los diputados, Elías Lixa y los senadores, Ricardo Anaya, entre otros.