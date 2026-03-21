Pensión Bienestar marzo 2026: ¿a quiénes les van a depositar este 21 de marzo? (Cuartoscuro)

Desde el lunes 2 y hasta el jueves 26 de marzo, las pensiones que forman parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México llevan a cabo la dispersión de pagos correspondientes al bimestre marzo-abril para sus derechohabientes.

Te compartimos quiénes recibirán el depósito restante del mes en la Pensión del Bienestar 2026.

¿Qué personas faltan de recibir su depósito de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial de pago de la Pensión del Bienestar, este sábado 21 y domingo 22 de marzo no se llevará a cabo el depósito de la pensión, pues como ha ocurrido a lo largo del programa, estos días no son hábiles para los pagos.

Sin embargo, aún hay beneficiarios que faltan por recibir su pago de la Pensión del Bienestar y aquí te decimos quiénes serán y en qué fechas recibirán el depósito.

Los depósitos se realizarán conforme a la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente por medio del Banco del Bienestar.

A continuación, la dispersión de pagos restantes y los beneficiarios a los que les hace falta recibir el depósito de marzo:

Lunes 23 de marzo: R

Martes 24 de marzo: S

Miércoles 25 de marzo: T, U, V

Jueves 26 de marzo: W, X, Y, Z

¿Cuánto reciben los beneficiarios de cada programa de la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los depósitos se realizan conforme a la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente por medio del Banco del Bienestar.

La Pensión para Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos; la Pensión para Personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos; y la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos. Por su parte, el Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos a la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios.

Cómo cobrar la Pensión del Bienestar en 2026

Para cobrar la Pensión para el Bienestar, las personas beneficiarias deben contar con su tarjeta del Banco del Bienestar, a través de la cual se realizan los depósitos de manera directa y sin intermediarios. El apoyo económico se entrega de forma bimestral y puede retirarse en cajeros automáticos o ventanillas del propio banco, así como utilizarse para pagos en establecimientos.

En caso de no tener la tarjeta, los beneficiarios deben acudir a los módulos de atención de la Secretaría del Bienestar para recibir orientación sobre el proceso de entrega o reposición. También es importante mantenerse atentos al calendario oficial de pagos, ya que las fechas de depósito se asignan conforme a la inicial del primer apellido.