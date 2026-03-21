Publican en ‘Diario Oficial’ convocatoria para elegir a tres consejeros electorales del INE

CDMX — ‘El Diario Oficial de la Federación’ (DOF) publicó en su edición vespertina, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por el que se emite la Convocatoria para la elección de tres personas que ocuparán tres consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La Jucopo estableció el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación y se definen los Criterios Específicos de Evaluación.

Con 408 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles la convocatoria pública para el proceso de selección de las personas aspirantes que ocuparán tres consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para un periodo de nueve años, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables.

En consecuencia, el decreto publicado en la edición vespertina de ayer viernes 20 del DOF, es el siguiente: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5782841&fecha=20/03/2026#gsc.tab=0