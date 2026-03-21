Reconoce ONU-DH voluntad en la Corte por justicia pluricultural

CDMX — Para el representante en México de la ONU-DH, Humberto Henderson, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene voluntad de contribuir al pleno respeto de la diversidad del país al atender la falta de reconocimiento de los sistemas normativos indígenas a nivel mundial.

El diplomático participó en el encuentro por el Cuarto Diálogo entre Justicias en San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca, comunidad pionera en la defensa del derecho de los pueblos indígenas a sus sistemas propios de justicia, al lograr que, por primera vez, se reconociera el ejercicio de la jurisdicción indígena.

Al inaugurar el encuentro, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, resaltó que “necesitamos encontrar el camino para construir una justicia real y verdadera, no nada más en los expedientes”. Además, dijo, esta “gran agenda por trabajar se hace dialogando”.

A este evento acudieron decenas de comunidades de los pueblos Ngigua-ngiba, Mixteco y Nahua quienes intercambiaron experiencias en la resolución de conflictos con magistradas y magistrados del Poder Judicial Federal del Decimotercer Circuito e integrantes del Tribunal Electoral Superior de Oaxaca y del Tribunal Superior de Justicia de esa misma entidad; del Instituto de la Defensoría Pública Federal, entre otras instituciones, así como representantes de organismos internacionales.

El director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural, Víctor Leonel Juan, señaló la necesidad de construir instrumentos que permitan que casos, como el del reconocimiento a la jurisdicción indígena de Suchixtlahuaca, que hizo en 2016 la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca y reafirmó en 2019 la SCJN, no sean aislados, sino que haya un reconocimiento pleno de la justicia pluricultural en nuestro país.

Durante el encuentro, el presidente del Consejo del Gobierno del Pueblo Chocolteco, Dacssaeli Ruíz, refirió que no existe una sola forma de impartir justicia y que “la impartición de justicias de sus pueblos prioriza el bienestar colectivo sobre el individual y en donde se manda obedeciendo”, solicitando respeto a sus formas de ver y entender el mundo para lograr un futuro equitativo. Por su parte la Presidenta Municipal de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Alma Rivera, dio la bienvenida recordando que “los pueblos se escuchan, cuando se reconocen y cuando deciden caminar juntos”.

Este es el cuarto Diálogo entre Justicias que realiza la SCJN con el compromiso de estar en territorio para garantizar una justicia cercana al pueblo. Las reflexiones compartidas en estos espacios servirán para consolidar el reconocimiento del pluralismo jurídico mediante la construcción de un protocolo en materia de armonización y coordinación de