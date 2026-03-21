Salomón Jara participa en homenaje a Juárez y respalda a Sheinbaum en Oaxaca

Gobernador Salomón Jara Cruz junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Participan en la conmemoración por los 220 años del natalicio de Benito Juárez, donde reafirmó su respaldo a la presidenta y destacó la vigencia del legado juarista

En Guelatao de Juárez, tierra natal de Benito Juárez, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó junto a la presidenta Claudia Sheinbaum la ceremonia por el 220 aniversario del natalicio del expresidente, donde puso énfasis en la vigencia de sus ideales y en la defensa de la soberanía nacional.

Durante el acto, el mandatario estatal destacó que los principios juaristas siguen marcando el rumbo del país, particularmente en temas como la libertad, la institucionalidad y la independencia frente a presiones externas. En ese contexto, expresó el respaldo de Oaxaca al gobierno federal y llamó a mantener firme la postura ante intereses ajenos.

Jara Cruz también subrayó el papel de las mujeres en la historia de México, al señalar que la defensa del país ha tenido su voz y presencia en distintos momentos. En ese marco, se declaró 2026 como el año de Margarita Maza, a quien se reconoció como representante del pensamiento liberal y como parte fundamental del proceso histórico que encabezó Juárez.

“El deber nos llama a seguir transformando y a cerrar el paso a cualquier intento de subordinación”, expresó el gobernador, al insistir en que el legado juarista implica actuar con firmeza y no ceder ante presiones externas.

Durante la ceremonia, también se realizaron actos simbólicos como la colocación de una ofrenda floral y una guardia de honor al pie de la estatua del Benemérito de las Américas.

Además, se presentó un billete conmemorativo de la Lotería Nacional y se canceló una estampilla postal en honor a Margarita Maza, junto con la firma del decreto que la nombra Embajadora Histórica de la República Mexicana.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la figura de Juárez como un referente de transformación y defensa de la soberanía, al recordar su papel en la historia del país y la vigencia de sus enseñanzas.

La conmemoración reunió a autoridades federales y estatales en un acto que retomó el legado de Juárez como eje del discurso político actual, con énfasis en la soberanía y el papel del Estado mexicano frente a retos internos y externos.