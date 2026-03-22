Adelanta senador Pável Jarero que Morena va por Dictaminar a Favor el Plan B en Comisiones Unidas del Senado

Senador Pável Jarero Velázquez

El senador Pável Jarero Velázquez informó que el este lunes por la tarde sesionarán las Comisiones Unidas para dictaminar la reforma del Plan B, destacando que en Morena existe la determinación de avanzar y votar a favor de esta iniciativa.

El legislador nayarita señaló que esta reforma político-electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa una oportunidad para dejar atrás excesos y destinar el ahorro público al bienestar directo del pueblo.

Pável Jarero, integrante de Comisiones Unidas como parte de Estudios Legislativos recordó que se estima una disponibilidad de alrededor de 4 mil millones de pesos, recursos que podrían traducirse en beneficios concretos para la población, como agua potable, electrificación, puentes y caminos.

“El Plan B significa algo muy concreto para el pueblo: agua, caminos y electricidad para nuestras comunidades”, expresó Jarero Velázquez.

Asimismo, el senador por Nayarit subrayó que el proceso de dictaminación en comisiones unidas será clave para consolidar una reforma que busca menos privilegios y más bienestar para la gente.

Finalmente, reiteró su respaldo a esta iniciativa desde el Senado, al considerar que traerá beneficios reales para los municipios, los estados y especialmente para Nayarit y el Occidente del país.

“Vamos a apoyar esta reforma porque significa menos privilegios y más bienestar para el pueblo”, concluyó.