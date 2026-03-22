INE pide retraso a reunión del análisis de la iniciativa de reforma en materia electoral

Módulos del INE (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, pidió por instrucciones de la Consejera Presidenta, el retraso de la reunión de trabajo en el marco del análisis de la iniciativa de reforma en materia electoral, pautada para este lunes 23 de marzo en punto de las 12:00 horas.

“Por instrucciones de la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electora, y en alcance al Oficio Número INE/SE/531/2026, me permito dar seguimiento a la solicitud de reunión de trabajo de carácter técnico en el marco del análisis de la iniciativa de reforma en materia electoral”, indicó Arlett Espino en un escrito dirigido a la Senadora Laura Itzel Castillo, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

“Al respecto y en atención a la convocatoria realizada para el próximo lunes a las 12:00 horas, hago de su conocimiento que, derivado a compromisos institucionales las y los Consejeros Electorales, no será posible su asistencia en la fecha señalada”, agregó y pidió que ”se solicita considerar la reprogramación de dicha reunión en una nueva fecha que permita la participación del Consejo General".

Asimismo, reiteró la disposición del INE para llevar a cabo este espacio de trabajo y contribuir al análisis de la iniciativa requerida.