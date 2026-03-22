Mario Delgado destaca Congreso Educativo Pluri-intercultural en Ayotzinapa

El titular de la SEP, Mario Delgado

En el marco del centenario de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó a esta institución como un símbolo histórico de resistencia, justicia social y acceso a la educación pública en el país.

Precisó que Ayotzinapa representa una verdadera oportunidad de vida para cientos de jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos, quienes encuentran en sus aulas no solo formación profesional, sino también un profundo compromiso con sus comunidades.

Enfatizó que la formación en Ayotzinapa es integral, gracias a apoyos como becas de alimentación, servicios de dormitorio, instalaciones deportivas y talleres especializados, lo que permite a estudiantes de distintos estados acceder a una vida profesional digna y con sentido social.

Por su parte, el director de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Tomás Vargas Colchero, destacó que los festejos por el centenario de la institución comenzaron en la primera semana de marzo con una emblemática caminata que reunió a más de dos mil docentes egresados de distintas generaciones, incluidas la del 68 y aquellas correspondientes a la etapa en que el plantel fue mixto.

Este encuentro fortaleció el sentido de la identidad y pertenencia que caracteriza a la institución.

Agregó que las actividades académicas realizadas los días 2,3 y 4 de marzo, incluyeron conferencias magistrales, talleres y presentaciones de libros escritos por egresados, lo que reafirma el prestigio pedagógico de la normal y su papel en la formación de docentes comprometidos con la educación rural.

Actualmente, la escuela ofrece 120 espacios en la licenciatura en Educación Primaria y 45 en Educación Plurilingüe Comunitaria, además de una maestría en Educación Rural, con énfasis en grupos multigrado, con capacidad para 30 docentes.

Como cierre de las celebraciones, Vargas Colchero manifestó que la institución será sede del Quinto Congreso Educativo Plurintercultural, un espacio de análisis y diálogo que reunirá a especialistas para fortalecer el modelo de educación básica y contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas del país.