Sectur proyecta crecimiento turístico durante Semana Santa de más de 4 millones de turistas

Sectur proyecta crecimiento turísto durante Semana Santa de más de 4 millones de turistas

De cara al periodo vacacional por Semana Santa, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que del 29 de marzo al 12 de abril, se prevé la llegada de 4.03 millones de turistas a los principales destinos del país, cifra que representa un incremento del 2.6 por ciento en comparación con los 3.93 millones registrados el año pasado.

De acuerdo con las estimaciones de la dependencia, la ocupación hotelera a nivel nacional alcanzaría un promedio de 63.85 por ciento, reflejando una tendencia positiva en la actividad turística. Además se espera una derrama económica de 55 mil 890 millones de pesos por concepto de turistas hospedados en hotel.

Los principales centros turísticos del país, Acapulco destaca de manera significativa con un crecimiento proyectado del 31.7 por ciento en la llegada de turistas, alcanzando más de 447 mil visitantes, así como una ocupación hotelera estimada de 71.8 por ciento.

Por su parte, Mérida registra uno de los incrementos más relevantes, con un crecimiento estimado del 18.5 por ciento, al superar los 108 mil turistas, consolidándose como un destino cultural y gastronómico en ascenso en el sureste mexicano.

Además, los destinos de playa como la Riviera Maya proyectan una ocupación de 78.5 por ciento, seguida de Puerto Vallarta con 78.2 por ciento, Los Cabos con 77.9 por ciento y Cancún con 75.1 por ciento, lo que confirma su consolidación en los mercados nacional e internacional.

Por último, en el ámbito urbano, la Ciudad de México encabeza la llegada de turistas, con más de 458 mil viajeros proyectados y una ocupación hotelera de 56.2 por ciento, seguida de Guadalajara con más de 152 mil, Monterrey con más de 141 mil y Puebla con más de 134 mil turistas.

Rodríguez Zamora destacó que el impulso al turismo interno interno es una prioridad de la política turística nacional: “Semana Santa es una gran oportunidad para que las y los mexicanos recorran su país, generen bienestar en sus comunidades y vivan experiencias únicas en cada destino”.

Por lo que hizo un llamado a turistear por México y redescubrir la diversidad del país; para ello se puso a disposición de la población una cartelera nacional con actividades en las 32 entidades, que puede consultarse en el sitio oficial de Visit México.