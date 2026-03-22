Tuberculosis enfermedad infectocontagiosa con más casos que COVID-19en 2024

Doctor Jorge Tanaka de la AMIIF El doctor Jorge Tanaka de la AMIIF advierte la importancia de mantener estornudo de etiqueta y no desestimar una tos que dure más de dos semanas

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por una bacteria y por ello, es un organismo más complejo que un virus como el de COVID-19, que por su contagiosidad, podría considerarse como es una pandemia, “porque afecta a una gran cantidad de países en el mundo”, señaló el doctor Jorge Tanaka, director de investigación clínica de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

En entrevista con Crónica, indicó que México como país emergente tiene una importante tasa de infectados por arriba de 250 casos por millón de habitantes, lo cual es muy alto si tomamos en cuenta que hay naciones con uno y dos casos por millón de habitantes, “y por lo tanto, estamos todavía lejos de pensar en su eliminación, pero sí pensar en el control de esta enfermedad”.

Previo a la conmemoración del Día Mundial contra la Tuberculosis, el próximo día 24, el doctor Tanaka advirtió la importancia de adoptar medidas preventivas, como el uso de cubrebocas, sobre todo si se está cerca de una persona que haya tenido una tos persistente por dos semanas o más, ya que subrayó, “ninguna tos debe verse como algo normal”.

Mencionó que el año pasado se detectaron 21,170 casos de tuberculosis respiratoria, contra unos 7,200 casos de COVID 19, es decir que la tuberculosis ha rebasado al COVID, en número de casos reportados, aunque “esto no significa que sean todos, sino que estamos viendo solamente el pico del iceberg”, por todos los casos que no se reportan.

La tuberculosis se transmite por vía respiratoria, es decir: por gotitas de saliva o de flush al toser o al estornudar, o inclusive cuando se escupe, por eso no es correcto hacerlo en la calle o en cualquier lugar, y puede infectar a otra persona que esté cerca, y la recomendación es toser o estornudar en el ángulo interno del codo, que fue la gran enseñanza que nos dejó a todos el COVID-19 y el uso de cubrebocas.

El doctor Tanaka resaltó que esta enfermedad puede desarrollar casos graves como una tuberculosis meníngea, es decir, que ataca al cerebro, o producir una tuberculosis biliar que no sólo puede atacar pulmones sino otros órganos y sistemas del cuerpo como: hígado, huesos, cerebro, riñones y puede llegar a ser mortal.

En este contexto, refirió que alrededor del 25% de la población mundial tiene posibilidades de tener alguna microbacteria de tuberculosis y que en algún momento de inmunodepresión como diabetes o VIH controladas se pudieran infectar, lo cual es un tema importante, si se toma en cuenta que en México hay una población importante de personas que viven con diabetes (más de 7 millones, muchos de ellos no han sido diagnosticados).

“Cualquier persona con disminución en las defensas en forma importante, podría ocurrir este contagio, porque los pequeños nichos de microbacterias de tuberculosis en las personas provocan una infección en estas personas y estás a su vez contagiar a otras”. Entre los síntomas que deben obligar a médicos y pacientes realizar estudios más profundos, son además de una tos persistente por dos semanas o más, fiebres vespertinas, tos seca o húmeda, sobre todo si hay flema porque podría tener rastros de sangre, debilitamiento, desnutrición, pérdida del apetito y de peso.

Respecto a una vacuna, recordó que la única existente es la BCG, que debe aplicarse en recién nacidos, biológico que es de bacilos vivos pero atenuados, es decir no produce enfermedad pero va a producir una reacción inmunológica para inmunizar a la persona y disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad grave si llegara a contagiarse.

Sin embargo, el doctor Tanaka destacó la necesidad de seguir trabajando en UNAM nueva vacuna que pueda utilizarse en la adolescencia y adultos y disminuya la transmisibilidad e infectocontagiosidad de esta bacteria, “porque la mayoría o prácticamente todos los casos son transmitidos por adultos o adolescentes infectados quienes incluso pueden estar sin síntomas importantes pero si estar contagiando o que tengan enfermedad.

“Varias de las compañías que están en AMIIF están trabajando en ese tipo de vacunas a nivel global”, y aunque en este momento México todavía no tiene la posibilidad de desarrollar esta innovación tecnológica en vacunas, sí puede tener la accesibilidad a este tipo de inmunógenos y esperemos que en el próximo futuro podamos tener este tipo de vacunas que puedan ser aplicadas en población mayor”.

Se trabaja, comentó, en diversos tipos de vacunas, como la existente BCG pero que pueda ser más inmunogénicas, que puedan usar microproteínas del microbacterium y que se le ponga alguna algún tipo de potencializador de la inmunogenicidad, a fin de lograr una respuesta inmune suficientemente potente para poder eliminar el bacilo del cuerpo humano. En cuanto al tratamiento el doctor señaló que el tratamiento es bastante eficaz, arriba del 85% “si se lleva en forma estricta por el tiempo indicado que son por lo menos seis meses “y debe haber un seguimiento muy estricto por qué muchos pacientes después de que comienzan a sentirse bien dejan el tratamiento”.