Apoyo humanitario de México a Cuba no será causa de tensiones con EU, asegura Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones EXteriores (Graciela López/Cuartoscuro)

Ayuda humanitaria — Los principios de ayuda humanitaria de México con todos los países, y en este caso con Cuba, son respetados, por lo que los envíos a la isla no será causa de conflicto diplomático con Estados Unidos, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Entrevistado tras participar en el anuncio de World Urban Forum 2028 que se llevará a cabo en la Ciudad de México, el canciller destacó que la posición de México de abogar en todos los foros internacionales por la paz y la necesidad de volver a la diplomacia para encontrar en el diálogo la solución a las controversias es un punto firme en la política exterior del país.

“México mantiene un diálogo muy constructivo, muy fluido con el gobierno de Estados Unidos y debo decir con todos los gobiernos del continente y prácticamente del mundo. La posición de México es respetada, en buena medida, porque sus principios constitucionales de política exterior son muy claros y los seguimos de manera puntual y esto le da a las posiciones de México una gran confiabilidad en la interlocución que tenemos con los diversos países así que vamos a seguir trabajando por esas líneas”,

Juan Ramón de la Fuente refirió que el vecino del norte conoce y sabe el posicionamiento de México en sus misiones de ayuda humanitaria, por lo que descarta que el envío de asistencia humanitaria a los cubanos sea motivo de algún conflicto.

Por otra parte y al hacer alusión al otorgamiento a la capital del país la sede para albergar el foro urbano global, el secretario de Exteriores resaltó que “haberle otorgado a la Ciudad de México la sede de este próximo foro urbano global es una muestra contundente en los hechos, de ese reconocimiento que se le da a México en los foros multilaterales y es también una expresión, ONU Hábitat de ese multilateralismo que queremos que siga vivo porque es un multilateralismo que propone, que convoca y que genera compromisos para un desarrollo inclusivo sustentable y que le dé a los derechos el espacio que requieren en los desarrollos urbanos”, indicó.

En la misma línea, refirió que se hicieron gestiones a distintos niveles para hacer posible el desarrollo de dicho foro en el 2028, además, México participará a finales de mayo próximo en la edición de este encuentro que se llevará a cabo en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.

La Crónica de Hoy 2026