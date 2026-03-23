¿Cuándo será la revocación de mandato? Claudia Sheinbaum explica por qué busca que se realice en 2027 con la Reforma Electoral

Claudia Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum compartió por qué busca adelantar la revocación de mandato; destacó la importancia de este ejercicio por parte de la población para decidir la continuidad del gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este lunes 23 de marzo que la revocación de mandato podría llevarse a cabo en el año 2027 para evitar mayores costos logísticos.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria de México también defendió la posibilidad de hablar respecto a este ejercicio exclusivo de la ciudadanía con el propósito de informar, rechazando una campaña a favor de cualquier partido político.

¿Cuándo será la revocación de mandato en México?

En su proyecto de Reforma Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum plantea que la revocación de mandato pueda realizarse a mitad de cada sexenio —durante el tercer o cuarto año de gobernatura—, señalando el año 2027 como fecha posible para llevar a cabo la votación.

“¿Para qué hacerla en 2028? ¿Para qué hacer de nuevo instalación de casillas?”, expresó la mandataria del país en la conferencia matutina de este lunes, apuntando a la posibilidad de incluir la revocación de mandato en las elecciones del 2027.

Dio el recordatorio de que, en el sexenio del ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, se colocaron una tercera parte de las casillas para la revocación de mandato, por lo que aprovechar la instalación completa de las casillas en el 2027 evitaría mayores costos logísticos.

A la vez, Sheinbaum defendió la posibilidad de hablar respecto a la revocación de mandato en un sentido informativo, rechazando cualquier intención de campaña debido a que tal práctica está “prohibida”.

“Que la gente decida si seguimos o no seguimos”: Sheinbaum defiende informar sobre la revocación de mandato

Ante la posibilidad de que la presidenta o presidente a cargo pueda incidir en el proceso electoral de la revocación de mandato al informar sobre la votación a la ciudadanía, Sheinbaum sostuvo que debería existir libertad para referirse al tema con el propósito de recordar a la población su derecho a la elección.

“La presidenta no puede hacer campaña por un partido político, en eso estamos de acuerdo”, declaró, señalando a cualquier campaña política en la revocación de mandato como una actividad prohibida.

“Pero si en la Mañanera yo digo: Recuerden que hay revocación de mandato también en la votación del 2027, pues que se permita decirlo”, señaló la presidenta, asegurando que informar sobre este ejercicio ciudadano no debería ser interpretado como una campaña a cualquier partido político.

Argumentó que la decisión final dependerá de la evaluación ciudadana sobre su desempeño como presidenta, rechazando cualquier campaña a Morena al informar sobre la revocación de mandato.

“La revocación de mandato tiene que ver con si continuamos o nos vamos, eso es lo que decimos que podemos decir”, declaró.