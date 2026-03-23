Finabien lleva 25 semanas como la remesadora que paga más por dólares enviados de EU a México: Profeco

Finabien

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, dio a conocer en la conferencia Mañanera del Pueblo que a lo largo de 25 semanas, Financiera para el Bienestar (Finabien) se ha mantenido como la remesadora (institución que se encarga de enviar dinero) que paga más a las personas que reciben el dinero en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Estos resultados provienen del ejercicio que se llevó a cabo en la calculadora de Quién es Quién en el Envío de Dinero, por un monto de 400 dólares, con precios y tipo de cambio observados el 19 de marzo 2026, en el que Finabien pagó $7,293.07 pesos.

Por su parte, la empresa que pagó menos fue Worldremit con $6,905.47 peso). En envíos en efectivo, explicó Escalante Ruiz fue Pangea Money Transfer quien pagó más, $7,284.00 pesos y Xoom la que entregó menos: $6,865.08 pesos.

Ante cualquier duda que pueda surgir a la hora de tomar la mejor decisión, en la página de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se pueden comparar los datos de alrededor de 20 empresas de envío de dinero.

Asimismo, en su intervención, el procurador también abordó el tema de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, cuyo seguimiento demostró que al 20 de marzo el precio promedio nacional del litro de gasolina regular fue de $23.67 pesos. A más de una semana de la renovación de la Estrategia, mediante trabajos de verificación en estaciones de servicio, se detectó que el 90% de ellas, es decir 11 mil 259, cumplen con el acuerdo de mantener el precio del litro del combustible por debajo de $24 pesos. Y del 9 al 15 de marzo el precio más bajo se encontró en en Exactogas, de grupo Pemex; Acolman, Estado de México, siendo de $23.12 pesos por litro.

Por otro lado, la gasolinera que tuvo el precio más caro fue Jorimar Gasolineros, de Kpetrom, en Bahía de Banderas, Nayarit, con $24.99 pesos.

Para cumplir con su labor de proporcionar información que apoye a las personas consumidoras, el servidor público refirió que, del 9 al 13 de marzo, personal de la institución llevó a cabo el monitoreo de precios de los 24 productos que conforman la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), la cual en conjunto no debe costar más de $910 pesos.

En este caso, el precio más bajo se ubicó en Chedraui Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos y fue de de $776.90 pesos, mientras que el más caro en Bodega Aurrera Camino Real, en La Paz, Baja California Sur fue de $950.40 pesos. La revisión de precios en tres ciudades del país aplicó para la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México; Campeche, Campeche; y Tuxtla Gutiérrez, Chipas. En la primera, fue Soriana Híper Miyana en donde se registró el precio más bajo de $851.10 pesos, y el más caro fue de $912.40 pesos, en Walmart Lomas.

Campeche, Campeche, anotó el precio más bajo en $819.60 pesos, en Chedraui y por el contrario, el más caro lo presentó Walmart, $920.30 pesos.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el precio más bajo fue de $810.90 pesos en el Soriana Híper Poliforum, mientras que el más caro, aunque se encuentra por debajo del precio máximo acordado fue el de Walmart Blvd. Belisario, en $900.90 pesos.

Otro de los comparativos que se llevó a cabo fue el de los precios frijol negro de la marca Schettino en presentación de bolsa de 900 gramos cuyo precio promedio fue de $29.46 pesos. El precio más barato fue de $21.00 pesos en Chedraui sucursal Altozano, en Morelia, Michoacán, y el más caro fue en Soriana Híper, sucursal Fuentes Mares, en Chihuahua, Chihuahua, en $43.50 pesos.

Iván Escalante Ruiz, dio resaltó que es posible ahorrarse poco más de $20.00 pesos al comparar los precios de este producto entre diferentes establecimientos, por lo que invitó a las y los consumidores a revisar la herramienta Quién es Quién en los Precios. Y por último, señaló que en la edición de marzo de la Revista del Consumidor se publicó el Platillo Sabio de Esquimole de pollo con quelites y flor de gato, el cual se preparó con Miriam Pérez Temoxtle, cocinera tradicional e integrante de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, y la participación especial de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.