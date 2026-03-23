Freno inesperado a Plan B en Senado; Comisiones aplazan reunión ante falta de documento

El presidente de la Jucopo en el senado, Ignacio Mier anunció en días pasados que el Plan B se aprobaría antes de Semana Santa (Foto: Cortesía)

El proceso para dictaminar la iniciativa de reforma constitucional conocida como “Plan B” sufrió un freno inesperado en el Senado, luego de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aplazaron la reunión programada para este lunes donde se discutiría y en su caso se aprobaría este dictamen.

Mediante un oficio, los secretarios técnicos de ambas comisiones informaron a los senadores integrantes de esas instancias que el proyecto aún no está listo pues se encuentra en revisión por aspectos de técnica legislativa, lo que obligó a posponer la reunión extraordinaria en la que se discutiría, programada para este lunes a las 18:00 horas.

Con ello, la discusión para dictaminar esta iniciativa podría realizarse este martes o el miércoles con lo cual la posibilidad de que el llamado Plan B se apruebe antes de la Semana Santa como anunció el presidente de la Junta de Coordinación Políitca, Ignacio Mier se complica.

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que aún no se ha emitido la convocatoria para la reunión, la cual podría realizarse mañana o el martes, siempre y cuando se cumpla con el requisito de las 12 horas de publicidad del dictamen.

Señaló que el documento continúa en proceso de evaluación y revisión en su redacción y la reunión “puede llevarse a cabo mañana o cuando exista el consenso necesario para someter el dictamen a votación”.

De acuerdo con el documento firmado por los secretarios técnicos Javier Hernández Hernández y Mario A. Gómez Moronatti, el dictamen de la iniciativa —que plantea reformas y adiciones a la Constitución para reducir privilegios y fortalecer la figura de revocación de mandato— aún no está listo para ser sometido a debate.

El documento, fechado este 22 de marzo, señala que el proyecto “se encuentra en revisión sobre aspectos de técnica legislativa”, por lo que, en cumplimiento del reglamento del Senado, tanto el dictamen como la nueva convocatoria serán circulados posteriormente, junto con la fecha y hora en que se realizará la sesión.

IRRENUNCIABLE REVOCACIÓN DE MANDATO

En medio de la polémica por los cuestionamientos que ha realizado el PT a los términos en que se ha planteado la revocación de mandato sobre todo en el sentido de que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda hacer campaña en las elecciones del 2027, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo recordó que la Reforma electoral es un compromiso de Morena con la sociedad para acabar con los privilegios y ese planteamiento es irrenunciable.

Refirió que el tema de la revocación de mandato es uno de los puntos más importantes, ya que se plantea que se lleve a cabo cada tres años o cada cuatro, para que se someta a este proceso democrático a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

Precisó que la democracia es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes y a decidir sobre el futuro de la nación, entonces, este es uno de los asuntos irrenunciables, ya que tenemos que garantizar que efectivamente se puedan llevar a cabo estos procesos de cara al pueblo de México.

Recordó que gracias a la alianza y la construcción de acuerdos con el PVEM y el PT “es que se logró la transformación en este país, eso lo debemos de tener muy presente, por lo que consideró que se debe seguir trabajando por la unidad.