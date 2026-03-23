INE abre inscripciones a Curso para Candidatas a Elecciones dirigido a mujeres indígenas

Abren inscripciones al Curso para Candidatas a Elecciones

Se anunció la apertura de incripciones para el Curso de Alto Nivel para Mujeres Indígenas Aspirantes a Candidaturas o que participan por Sistemas Normativos Internos “Martha Sánchez Néstor”, dirigido a mujeres indígenas, una iniciativa impulsada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Nacional Electoral de México (INE), orientada a fortalecer las capacidades de liderazgo político y electoral de mujeres indígenas de México y de otros países de la región.

El curso prevé la participación de más de 500 mujeres indígenas. De ellas, 60 participarán de forma presencial en la Ciudad de México y el resto a distancia, con representación tanto de México como de otros países de la región.

La iniciativa fue desarrollada para ampliar las oportunidades de formación y acompañamiento de mujeres indígenas que participan en la vida política y comunitaria, desde un enfoque intercultural, interseccional y con perspectiva de género.

El diseño e implementación del curso cuentan con la asesoría de un Grupo Asesor de Mujeres Indígenas, compuesto por lideresas indígenas de Perú, Guatemala y México, con el propósito de asegurar la pertinencia cultural y política de los contenidos. La metodología prioriza un enfoque práctico y participativo, orientado a que las participantes adapten las herramientas del curso a sus propios contextos políticos, territoriales y organizativos.

La capacitación contará con el auspicio del Gobierno de Francia y ofrecerá herramientas concretas para fortalecer su liderazgo, enfrentar las barreras que persisten en la participación política y generar espacios de intercambio con mujeres indígenas que han aspirado a cargos públicos.

La convocatoria abrió el 23 de marzo y cerrará el 10 de abril, mientras que el curso se desarrollará del 13 al 15 de mayo de 2026 en la siguiente liga: https://forms.office.com/r/PCH6EyH7gN