México insta a la ONU a enviar ayuda humanitaria a Cuba ante la crisis y planea envío de petróleo

Cuba agoniza Una persona sostiene una bandera de Cuba durante una protestan en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba este sábado, en Ciudad de México (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum instó a Naciones Unidas (ONU) a enviar ayuda humanitaria a Cuba, tal como hace el gobierno mexicano, ante el recrudecimiento de la crisis económica que vive la isla caribeña por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

“Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, luego de señalar que “frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales”.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones entre Washington y La Habana, y mientras desde México viaja hacia Cuba un convoy compuesto de tres barcos con ayuda humanitaria, en medio de una crisis económica y energética agravada por restricciones al suministro de combustible.

El convoy Nuestra América, que salió el fin de semana desde el sureste de México y tiene previsto llegar a Cuba el martes, lleva varias toneladas de ayuda humanitaria a Cuba con alimentos, medicinas y paneles solares.

En contacto con ambas partes

La mandataria mexicana aseguró que se mantiene comunicación con ambas partes para tratar de encontrar una solución diplomática.

“Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica. Y nosotros hablamos con el Gobierno de Cuba y hablamos con el Gobierno de Estados Unidos buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar cualquier conflicto”, señaló.

Sin mención a los presos políticos

Sheinbaum también explicó que su Gobierno ha respaldado logísticamente a embarcaciones civiles que transportan ayuda.

“Se apoya para que (las embarcaciones) no vayan a tener ningún problema en el camino como parte pues de patrullaje marino”, dijo.

“Sin injerencias externas”

Insistió, además, en la postura histórica de México contra el embargo estadounidense y defendió el derecho de Cuba a decidir su sistema político sin injerencias externas.

“Nosotros reivindicamos la autodeterminación del pueblo cubano a definir ellos mismos su propio gobierno. Estamos en contra del bloqueo”, expresó, sin hacer alusión a los cientos de presos políticos por pedir democracia.

Aunado a ello, hizo un llamado a privilegiar la vía diplomática y multilateral en las relaciones internacionales.

“Que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales (como) Naciones Unidas; no la invasión, no la solución violenta”, afirmó.

Envió de combustible mexicano

Además, adelantó que su Gobierno analiza mecanismos para facilitar el envío de combustible a Cuba, ya sea como ayuda humanitaria o mediante acuerdos comerciales, sin afectar a México.

“Estamos buscando también que pudiera llegar combustible sin afectar a México como ayuda humanitaria o incluso con acuerdos comerciales”, indicó.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética con un historial de apagones que suma ya siete nacionales más otros tantos parciales por la conjunción de un factor estructural, un sistema eléctrico obsoleto, y el bloqueo petrolero de EU.

Las medidas de Washington han dejado al sistema de generación eléctrico cubano casi sin combustible -principalmente diésel y fueloil- y paralizado casi por completo la actividad económica de la isla disparando el descontento social (con información de EFE).