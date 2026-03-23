Pensión del Bienestar marzo 2026: ¿a quién le depositan la pensión el 24 de marzo? (Redacción Crónica)

Desde el lunes 2 y hasta el jueves 26 de marzo se llevará lleva a cabo la dispersión de pagos correspondientes al bimestre marzo-abril para sus beneficiarios de la Pensión del Bienestar para personas dultas mayores.

Te compartimos quiénes recibirán el depósito restante del mes en la Pensión del Bienestar este martes 24 de marzo.





¿A quién le depositan la pensión del Bienestar este 24 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial de pago de la Pensión del Bienestar, los depósitos se realizan conforme a la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente, por medio del Banco del Bienestar.

En este sentido, este 24 de marzo corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra S.

¿Cuánto reciben los beneficiarios de cada programa de la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los depósitos se realizan conforme a la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente por medio del Banco del Bienestar.

La Pensión para Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos a los beneficiarios, quienes podrán cobrar el apoyo a través de su tarjeta del Banco del Bienestar.