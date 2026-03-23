¿Quién es Mario Calzada?: el diputado del PRI señalado por Sheinbaum de no pagar el agua en Querétaro

Mario Calzada El diputado del PRI fue señalado por utilizar concesiones de agua de forma ilícita junto con su familia en Querétaro.

Este lunes 23 de marzo, la presidenta Claudia Shienbaum junto con autoridades de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) dieron a conocer más detalles sobre la Nueva Ley de Aguas y su aplicación para buscar garantizar el uso equitativo y responsable de este recurso natural así como evitar que las concesiones agrícolas sean transferidas a fines industriales o inmobiliarios. Bajo este contexto, la mandataria nacional señaló Mario Calzada Mercado, diputado del PRI señalado por aprovecharse de la legislación pasada para poder acaparar este recurso.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Mario Calzada Mercado en La Mañanera?

Durante su exposición en la Conferencia Matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum mostró un video del diputado Mario Calzada Mercado, quien votó en contra y lo puso como ejemplo de ser una de las personas que “no paga” el agua y que se aprovecha de la normativa pasada.

“Esta familia, la familia Calzada en Querétaro tenía concesiones para riego agrícola ¿Qué quiere decir? Que no paga el agua porque así está en la ley. Cuando se destina para regar alimentos, no paga un derecho a la Conagua.

Sin embargo, lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo para otros usos sin reportarlo a la Conagua. Esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial, mientras la gente de al lado no tiene agua o para vender agua en pipa.

Conagua da un título para concesión y se aprovechó, compró pipas y se las vendió a que no tienes. Este diputado del PRI, de esta familia, dice que se opone porque estaban haciendo uso de esa agua. Ahora se les retira la concesión y se les clausuró dos veces el uso de agua en pipas."

¿Quién es el diputado Mario Calzada, exhibido por Claudia Sheinbaum?

Mario Calzada Mercado es originario de Querétaro y cuenta con formación como ingeniero agrónomo. A lo largo de su carrera política ha estado vinculado al ámbito municipal y posteriormente al federal.

Entre los principales cargos que ha desempeñado destacan:

Presidente municipal de El Marqués, Querétaro, uno de los municipios con mayor crecimiento en la entidad.

Regidor en el mismo municipio, donde inició su carrera en el servicio público.

Participación en comisiones locales, como la de apoyo a migrantes en su región.

En el ámbito federal, actualmente se desempeña como Diputado federal por el PRI en la LXVI Legislatura (2024–2027), representando el Distrito 5 de Querétaro.

Desde esta posición, ha participado en debates legislativos y ha fijado posturas del grupo parlamentario del PRI en temas nacionales, incluyendo reformas impulsadas por el actual gobierno.

Ahora, fue señalado por la presidenta de que tanto él como su familia han estado abusado de las concesiones de agua para venderla en pipas, negocio que ya se les habría clausurado.

¿Qué busca Claudia Sheinbaum con la nueva Ley de Aguas?

Destacó que su principal objetivo es “acabar con los privilegios a la hora de la transmisión de los derechos del agua”, lo que ha permitido detectar un presunto adeudo de casi 12 mil millones de pesos de empresas por uso irregular y recuperar derechos para pequeños productores.

Además, calificó como “histórico” la entrega directa de títulos de concesión a municipios de Baja California (como Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada), que ya no pagarán a distritos de riego ni a especuladores por el suministro del recurso.

Asimismo, la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales persiguen erradicar el robo de agua, el mercado negro y las concesiones ilegales, poniendo fin a los privilegios que permitían la transferencia de derechos entre grandes empresas o especuladores.

Esto facilita la recuperación de volúmenes de agua para obras públicas de distribución y saneamiento, la imposición de sanciones a quienes operen de forma irregular, la posible cancelación de títulos y la creación de mecanismos como un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales