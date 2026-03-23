Revocación de mandato “atora” “Plan B” en Senado; Semana de Pascua se aprueba: Nacho Mier

Senado mete freno al Plan B ante ajustes en distintos puntos (Graciela López Herrera)

El “Plan B” en materia electoral permanece atorado en el Senado ante las diferencias que han surgido sobre todo con el Partido del Trabajo en torno a la fecha de la revocación de mandato, planteada para junio de 2027.

Ello sumado a una serie de ajustes en lo relacionado al número mínimo de regidores en los municipios del país pues Morena reconoció que la propuesta original del Ejecutivo aumentará en gran medida el gasto en vez de propiciar la austeridad como se pretende.

En días pasados, el PAN advirtió que ese planteamiento del Plan B de establecer un mínimo de 7 y un máximo de 15 regidores, incrementaría el gasto en más de 800 municipios del país, que tienen entre 2 y 6 regidurías.

Con ello, la ruta legislativa que trazó el coordinador de Morena, Ignacio Mier para que el Plan B eventualmente se aprobara antes de Semana Santa se complica aunque ahora perfiló la Semana de Pascua para su eventual aprobación.

“Tiene que ser necesariamente antes de pasar al pleno, en el martes de la semana de Pascua, a más tardar. Puede ser el jueves, sí puede ser”, señaló.

“De que va a haber plan, va a haber plan”, retó

Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina y de Estudios Legislativos, Enrique Insunza, se reunieron con la consejera Jurídica de la Presidencia, Estela Damian para ajustar el punto en torno al número mínimo de regidores en unos 800 municipios.

“Estamos esperando que las comisiones están revisando… hemos estado en contacto con gobernadores y con quienes encabezan las juntas de coordinación en los estados para que la revisión puntual al transitorio no violente ni el federalismo ni el municipio libre”, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier.

CHOQUE

Donde no habrá cambios es en la lo referente a las fechas para realizar revocación de Mandato como plantea el PT y la redacción quedará como lo envió el Ejecutivo, para llevarse a cabo en el tercer o cuarto año de gobierno, sin establecer fecha fija.

Es decir que la demanda del PT no sería atendida por lo que no se descarta el voto en contra de ese partido al Plan B.

“En los mismos términos, se están viendo problemas de técnica jurídica, el partido está claro que el tema de debate de fondo es el tema de la fecha y son temas que están revisando”, advirtió el coordinador nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya.

Pese a que Morena sostiene que no habrá cambios de fondo, la falta de consenso ha frenado el avance inmediato del dictamen y descarta su discusión en los próximos días.