Semana Santa 2026: conductores podrían pagar casi 3 mil pesos por esta infracción en carretera. (Gobierno del Estado de Tamaulipas)

Los días de Semana Santa son de descanso obligatorio en escuelas públicas incorporadas a la SEP, por lo que muchas familias deciden viajar en estos días, y aunque algunos optan por viajar en autobús o avión, hay quienes prefieren hacerlo por carretera, ya sea porque en algunos casos resulta más económico, o bien, porque eso permite transportar a muchos familiares, aprovechando el espacio que proporciona la batea para hacerlo si tienes camioneta.

Sin embargo, en estas vacaciones de Semana Santa 2026, esto ya no será posible; aquí te decimos la multa confirmada por autoridades federales que será aplicada en este periodo vacacional y de cuánto sería la infracción.

¿Qué multa se aplicará a camionetas en carreteras federales?

De acuerdo con el artículo 70 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, queda prohibido transportar personas en el área de carga o batea de una camioneta tipo pickup.

Por este motivo, ya no será posible llevar personas en la batea de una camioneta, como muchos mexicanos realizan de manera tradicional.





¿De cuánto es la multa por llevar personas en la batea en carretera?

En caso de llevar personas en la batea de una camioneta circulando en una carretera o autopista federal, el infraccionado podría ser acreedor a una multa de entre 20 y 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a dos mil 346 pesos ($2,346.20) y dos mil 932 pesos ($2,932.75).

En el momento en que un conductor con camioneta tipo pickup entra en carreteras o puentes federales, ya puede incurrir en la falta.

Esta sanción es indistinguible entre viajes cortos o largos, y será la autoridad federal carretera la autorizada para llevar a cabo la infracción.

¿Hay excepciones para transportar personas en la batea de una camioneta?

Aunque la regla se aplica de manera general en carreteras y puentes federales del país, existen algunos estados y municipios que permiten a los conductores transportar personas en el área de carga o batea de una camioneta, pero estrictamente en ciertos lugares.

Dependerá del municipio y de la normatividad de cada estado; sin embargo, en algunas entidades es posible transportar individuos en esta área, siempre y cuando se circule entre calles o avenidas principales.