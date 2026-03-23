SEP impulsa la Nueva Escuela Mexicana con foro nacional a tres años de su implementación

Mario Delgado Foro Nacional “La Nueva Escuela Mexicana a tres años: Recuperación, diálogo y construcción colectiva desde la experiencia” (Especial)

La Secretaría de Educación Pública (SEP), de la mano de maestros, estudiantes, académicos, e investigadores llevó a cabo el Foro Nacional “La Nueva Escuela Mexicana a tres años: Recuperación, diálogo y construcción colectiva desde la experiencia”, que lleva 3 años de existencia y cuyo propósito es fortalecer este modelo educativo desde la práctica y el intercambio de saberes.

En este encuentro, se generaron espacios de diálogo para recuperar experiencias dentro del salón de clases, reflexionar sobre avances y desafíos, además de consolidar una visión compartida de la educación pública en México, tomando en cuenta la diversidad de contextos del país.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, externó en la inauguración del foro que dentro de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la revaloración del magisterio es un principio irrevocable, como el gran artífice de la transformación. También señaló que los maestros comprenden a las comunidades donde trabajan y parten de las necesidades y realidades de su entorno para construir programas óptimos que funciones en ese contexto específico.

Afirmó que la NEM es la voz del pueblo y que ella impulsó una transformación educativa profunda, que hoy en día se consolida a través de principios como:

Currículo pertinente basado en el territorio

Vínculo entre escuela y comunidad

Autonomía profesional del magisterio

Diálogo de saberes

Formación en valores

Defensa de la educación como un derecho que el Estado debe garantizar

Delgado Carrillo convocó a los docentes a participar y exponer sus experiencias aplicando la NEM, pues es necesario que esta tenga una actualización permanente, para seguir construyendo una República educadora, humanista y científica.

Afirmó que los sus métodos reinventan y dialogan con las múltiples realidades del país. Además, su autonomía profesional, así como su libertad epistémica y metodológica, son una conquista histórica y una praxis político-pedagógica ejercida desde los territorios. S

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que, a diferencia de modelos conservadores diseñados, este es un proceso plural y democrático que le da voz al magisterio como el pilar de la transformación.

Afirmó que, para este modelo, la comunidad es el núcleo integrador de la enseñanza, pues no existe una sola vía de aplicación debido a la diversidad del país; subrayó que la autonomía de los profesionales docentes permite transformar las experiencias vitales para las y los alumnos en contextos urbanos, rurales, indígenas y migrantes.

Por último, agregó que el propósito del encuentro es recuperar el saber pedagógico que han construido en la práctica, además de consolidar redes de intercambio profesional que permitan proyectar colectivamente el futuro de la educación pública en el país

Como parte del foro, se realizaron mesas de análisis y reflexión: