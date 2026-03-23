Sheinbaum abre la puerta a revisar casos de mujeres encarceladas por aborto en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su administración analizará la situación de mujeres que permanecen en prisión por haber abortado, en un contexto donde la interrupción del embarazo ya ha sido despenalizada en la mayoría del país, pero aún enfrenta restricciones en algunas entidades.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de impulsar un decreto que permita la liberación de mujeres procesadas por este delito. En respuesta, explicó que se trata de un tema que recae principalmente en el ámbito estatal, aunque señaló que el gobierno federal podría explorar alternativas legales para atender estos casos.

“Más allá de estar de acuerdo o no con la despenalización, el problema es si una mujer debe estar en la cárcel por esa razón”, expresó, al poner el foco en las implicaciones de mantener a personas privadas de la libertad por este motivo.

Sheinbaum también informó que este asunto ya ha sido abordado con Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, con quien se analizan posibles rutas jurídicas para revisar expedientes y determinar acciones dentro del marco legal vigente.

Actualmente, 25 estados han avanzado en la despenalización del aborto desde 2007, mientras que en otras siete entidades aún se contemplan sanciones, lo que ha derivado en que algunas mujeres continúen enfrentando procesos penales o incluso cumpliendo condenas.

La presidenta reiteró que su gobierno dará seguimiento al tema y buscará mecanismos para atender estas situaciones. “Vamos a trabajarlo”, afirmó, al subrayar la intención de revisar los casos y encontrar posibles soluciones conforme a la ley.