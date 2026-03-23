Sheinbaum entrega por primera vez títulos de concesión a municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada

Sheinbaum entrega títulos de concesión

A través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y en el marco del Día Mundial del Agua (22 de marzo), la mandataria hizo entrega de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada. Gracias a esto ya no van a tener que pagar a terceros que la comercializaban para su propio beneficio. De igual manera, los títulos garantizan el abasto del agua para los próximos 30 años; esto es el resultado de la nueva Ley Nacional de Aguas, que tiene como objetivo erradicar los privilegios.

“Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios. Aprovechando que estamos en el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, la lucha de Juárez y los liberales mexicanos fue por acabar con los privilegios, que todos fueran iguales ante la ley. Y el cambio a la Ley de Aguas, la nueva Ley de Aguas tuvo entre otras razones, quizá su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua”, puntualizó Sheinbaum en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Asimismo, recordó que fue con el expresidente Salinas de Gortari cuando se emitió la antigua Ley Nacional de Aguas, la cual permitía comercializar el recurso hídrico convirtiéndolo en mercancía.

Por su parte, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), comentó que con la nueva ley se eliminan las transmisiones entre particulares, lo que significa que también se le ha puesto fin al mercado negro del agua. Además, también se eliminan los cambios de uso, se terminó con el acaparamiento, se combate el uso ilegal y se otorga justicia social al reconocer los sistemas comunitarios en ejidos, comunidades y pueblos indígenas.

Las reformas realizadas han permitido un incremento en la recaudación de cerca de 3 mil 500 millones de pesos y la meta para este año es aumentar a 6 mil 300 mdp. Asimismo, se han realizado 9 mil 547 trámites en beneficio de pequeños y medianos productores y 7 mil 614 inspecciones que concluyeron en más de mil clausuras y suspensiones. Ante esto, Morales López, llamó a las empresas a que se acerquen a la Conagua con el objetivo de regularizarse.

En cuanto a la entrega de las concesiones en Baja California, Morales López explicó que, desde el año 2002 los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada han comprado el agua a un Distrito de Riego por medio de las transmisiones, al que, en los últimos cinco años, tuvieron que pagar 531 mdp.

Por último, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, agregó que la entrega de estas concesiones de agua es una noticia histórica que deja atrás la incertidumbre y da entrada a una era de justicia hídrica.