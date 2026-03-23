Sindicato del Monte de Piedad lanza advertencia y sube la tensión laboral durante la huelga

Huelga en el Monte de Piedad: juez declara inexistente el paro; ¿abrirán las sucursales? (Cuartoscuro)

La tensión laboral en el histórico Nacional Monte de Piedad ha escalado a un nuevo nivel. El sindicato de trabajadores, enmcabezado por Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, lanzó un mensaje contundente: “La dignidad no se negocia, el contrato colectivo se respeta”, dejando claro que no cederán ante cambios que consideran perjudiciales para sus derechos.

El conflicto, que ya venía arrastrándose desde meses atrás, ha entrado en una fase más crítica, con posturas cada vez más firmes tanto de los trabajadores como de la institución.

¿Qué está pasando en el Monte de Piedad?

El centro del conflicto es la revisión y posible modificación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), un documento que regula las condiciones laborales de miles de empleados.

En una entrevista para el diario El Sol de México, Zayún Gonzáles elistó una serie de inconsistencias graves por parte de el Patronato que están mermando las exigencias del sindicato, entre ellas se encuentran:

La nula transparencia de supuestos sueldos millonarios y “convertir la institución en un negocio con cara altruista”, señaló. También declaró que este Patronato busca “desmantelar nuestro contrato colectivo de trabajo y debilitar la representación sindical”.

Otro punto revelante de la entrevista fue la mención del cierre de 18 sucursales y el despido de cientos de trabajadores, “No olvidamos la liquidación arbitraria de los valuadores, la eliminación de ocho categorías que dejó fuera a cerca de mil trabajadores, ni el despido injustificadode veinte representantes sindicales”.

El sindicato acusa que se buscan cambios que afectarían derechos adquiridos, que hay falta de acuerdos en la negociación y que las propuestas de la institución no garantizan estabilidad laboral.

En respuesta, los trabajadores han endurecido su postura y advierten que no aceptarán retrocesos.

“No vamos a ceder”,mesa fue la postura de los trabajadores afiliados al sindicato, por lo que defenderán el contrato colectivo vigente; no aceptarán condiciones que reduzcan beneficios y mantendrán presión hasta lograr acuerdos justos.

Paro nacional en el Monte de Piedad cumplirá medio año

El pasado 20 de febrero, un juez concedió un amparo a favor del Nacional Monte de Piedad, declarando como inexistente la huelga iniciada por el Sindicato de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

Dadas las condiciones antes citadas, el Sindcato interpuso un recurso de revisión por lo que, en los próximos días un tribunal colegiado deberá revisar nuevamente el caso y emitir un fallo.

De volver a declarar como “inexistente” esta huelga, el Sindicado podría escalar el conflicto y llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El paro iniciado el 1° de octubre de 2025 afectó más de 300 centros de trabajo y tal parece que la situación agravará el panorama y extenderá la protesta de los trabajadores.

¿Cómo solicitar la devolución de prendas?

Uno de los mayores problemas que ha suscitado este paro es el “congelamiento” de miles de usuarios, quienes han manifestado su incertidumbre por el futuro de sus objetos empeñados.

Sin embargo, todos aquellos que busquen una alternativa para recuperar sus prendas, pueden recurrir al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, un roganismo especializado en la resolución de conflictos laborales de carácter colectivo, ubicado en ubican en Carretera Picacho-Ajusco 200, Jardines de la Montaña, Alcaldía Tlalpan.