Tragedia en el Golfo: ¿qué es la Red de Arrecife Coral y cómo le puede afectar el derrame petrolero? (Prensa Greenpeace y NASA)

Este 21 de marzo, manchas de petróleo y residuos de hidrocarburo brotaron en las playas de Costa Esmeralda, en Veracruz, en el Golfo de México. Sin embargo, hasta el momento, de acuerdo con Greenpeace, “el derrame petrolero en el Golfo de México se sigue extendiendo y ya suma un total de 630 kilómetros de línea de costa afectada, lo que representa la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México”, según ha alertado la organización ecologista y pacifista internacional en una publicación en X.

Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza investigaciones por el derrame de chapopote que “ha ocasionado daños ambientales en aguas de Veracruz y Tabasco”.

De acuerdo con la mandataria mexicana, el incidente fue ocasionado por un barco privado, por lo que ya existe un posible delito penal en el caso. Asimismo, informó que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) realiza labores de limpieza en la zona; sin embargo, de acuerdo con la ONG, la limpieza del derrame de petróleo se realiza únicamente en playas turísticas.

Sin embargo, Greenpeace argumenta que “a pesar de que las autoridades han señalado que las playas están limpias y Pemex ha informado sobre un avance de 85% de la limpieza, la información de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y las comunidades evidencia otra realidad”, expresó la ONG en su cuenta de X.

🛢️ El derrame petrolero en el Golfo de México continúa expandiéndose y llegó a más de 630 kilómetros de costa, cubriendo la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo.



🌊 El efecto en los ecosistemas marinos y la biodiversidad podría ser severo, de acuerdo con… pic.twitter.com/8Pt2yUZ9X7 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 24, 2026

¿Qué es la Red de Arrecife Coral y cómo le puede afectar el derrame petrolero?

De acuerdo con el capítulo “Derrames de petróleo en arrecifes de coral: impactos y tecnologías de remediación” del libro Corales: formadores de hábitat en el Antropoceno, “a pesar de la gran importancia ecológica y económica de los arrecifes de coral, estos ecosistemas son especialmente sensibles a los cambios ambientales y vulnerables a los impactos de diversas actividades antropogénicas, incluida la contaminación por derrames de petróleo”.

En este sentido, investigadores y académicos que trabajan en temas de energía, sustentabilidad y procesos ambientales, especialmente en el área de biogás y producción energética, señalan que “las principales rutas de transporte de petróleo en los océanos se encuentran cerca de importantes arrecifes de coral, y muchos de los mayores derrames de petróleo de la historia han ocurrido cerca de estas áreas”.

¿Qué se puede hacer cuando hay un derrame de petróleo en el arrecife coral?

De acuerdo con la Red Corredor Arrecifal, “en los últimos días ha vuelto a llegar petróleo a las playas, lo que agrava la contaminación y requiere nuevas acciones de limpieza en los sitios que ya habían sido atendidos”.

De acuerdo con Enrique Alberto Huerta-Reynoso, investigador enfocado en energías renovables y análisis de procesos energéticos, junto con otros autores del artículo, hasta el momento, “a pesar del gran riesgo que la explotación petrolera representa para los arrecifes de coral, aún no existe una estrategia de remediación eficiente, sostenible y aplicable a gran escala para proteger o limpiar los arrecifes afectados por derrames de petróleo”.

Actualmente, las alternativas para remediar la contaminación por petróleo en ambientes marinos se basan en el uso de dispersantes químicos, que podrían resultar más dañinos para los corales que incluso el mismo petróleo.

Sin embargo, como parte de nuevas propuestas para realizar la limpieza en arrecifes de coral, los investigadores señalan que se ha planteado el uso de la biorremediación, mediante la manipulación del microbioma del coral, como una posible alternativa para mitigar los impactos del petróleo en estos ecosistemas.