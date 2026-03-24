Adiós al “buró laboral”; Senado aprueba terminar con esta “lista negra” de trabajadores

Senado (Graciela López Herrera)

El Senado de la República aprobó reformas a Ley Federal del Trabajo, para evitar prácticas que condicionen el acceso al trabajo, entre ellas el llamado “buró laboral” que es una base de datos con el historial de despido y renuncias de los trabajadores mediante el cual las empresas “filtran” a quienes buscan empleo.

Por unanimidad de 86 votos, los senadores aprobaron cambios en Ley Federal del Trabajo para terminar con el llamado “Buró Laboral” que es una base de datos no oficial que recopila información sobre el historial laboral de las personas trabajadoras, e incluye despidos, renuncias y conflictos laborales.

Dicho listado no está regulado, pero a él recurren diversas empresas para filtrar candidatos y con ello se restringen oportunidades de empleo por razones ajenas a las calificaciones específicas requeridas para un puesto.

La base de datos es similar al Buró de Crédito en el ámbito financiero, y tiene consecuencias negativas en la vida de las personas trabajadoras por limitar el derecho al trabajo, generar exclusión social, debilitar los derechos laborales, fomentar un entorno de precarización y vulnerabilidad laboral.

El senador de Morena, Saúl Monreal afirmó que el trabajo no puede estar condicionado por “listas negras”, pues cuando una persona es vetada por haber ejercido sus derechos, se está frente a un mecanismo de discriminación.

“El Buró Laboral no evalúa capacidades ni mide talentos, sanciona la defensa de derechos”, añadió.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que el Estado mexicano debe garantizar el acceso al trabajo por capacidades y méritos, y por ello el “buró laboral” es una práctica de discriminación que vulnera la dignidad de las personas trabajadoras y desnaturaliza el derecho al trabajo digno.

De ahí que la reforma busca proteger los datos personales de los trabajadores, restituir el sentido garantista del derecho laboral y dejar en claro que en México ningún trabajador debe ser castigado.

El dictamen que fue turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, establece que además de afectar la dinámica del mercado laboral, fomentar la cultura empresarial basada en el castigo y la desconfianza, el buró laboral es una forma moderna de discriminación que restringe las oportunidades de desarrollo profesional.

Por ello—agrega--con esta reforma se garantizan los procesos de contratación justos, equitativos y basados en méritos objetivos.