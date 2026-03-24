Airbnb rompe la barrera del Mundial 2026: donará mil boletos a jóvenes de comunidades vulnerables en México

AirBnB regalará boletos a jóvenes de comunidades vulnerables Fotoarte: La Crónica

A menos de 100 días del silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, surge una iniciativa que cambia por completo la conversación alrededor del evento: no todo es negocio, ni experiencias VIP, ni turismo internacional. También hay quien está pensando en los verdaderos aficionados.

En un país como México, donde el futbol no es solo un deporte sino una forma de vida, el acceso a un evento de esta magnitud siempre ha estado limitado por una realidad evidente: no todos pueden pagarlo. Por eso, la decisión de Airbnb de donar mil boletos a jóvenes de comunidades vulnerables marca un precedente que va más allá del marketing.

¿Quién puede realmente vivir un Mundial en México?

En colaboración con Fundación Televisa, la plataforma impulsará esta iniciativa para llevar a niñas y niños que viven en contextos de marginación a experimentar un partido del Mundial en vivo, algo que para la mayoría parecía inalcanzable.

Serán alrededor de 800 jóvenes de entre 9 y 15 años, divididos equitativamente entre niñas y niños, quienes recibirán esta oportunidad. A ellos se sumarán 200 entrenadores, mentores y líderes comunitarios que los acompañarán durante la experiencia.

Más que un regalo, se trata de abrir las puertas del estadio a quienes nunca han podido estar ahí.

¿Qué pasa cuando una marca piensa en los aficionados de verdad?

Durante años, los grandes eventos deportivos han sido criticados por volverse espacios exclusivos. El Mundial no ha sido la excepción. Pero esta iniciativa plantea una pregunta incómoda: ¿para quién es realmente el futbol?

En México, donde millones viven la pasión desde la calle, desde las canchas de barrio o frente a una televisión, el acceso al estadio ha sido un privilegio de pocos. Iniciativas como esta rompen esa barrera.

Airbnb entiende algo que muchas marcas pasan por alto: el Mundial no debería ser solo para quien puede pagarlo, sino para quien lo siente.

Una lección de marketing con impacto real

Hay marcas que buscan visibilidad, y hay otras que entienden el contexto en el que participan. Esta acción no solo posiciona a Airbnb, también envía un mensaje claro sobre cómo involucrarse en un evento de esta magnitud sin convertirlo en un escaparate exclusivo.

Es, en muchos sentidos, una cátedra de marketing: llevar el deporte a quienes lo viven todos los días, no solo a quienes lo consumen como experiencia.

Porque pensar en los fans de verdad implica reconocer que el futbol en México no pertenece a un solo sector, sino a todos.

Un impacto que puede cambiar vidas

Para muchos de los jóvenes beneficiados, esta será la primera vez que asistan a un partido de futbol, y más aún, a un evento global como el Mundial.

Organizaciones y programas de futbol infantil serán los encargados de identificar a los participantes, priorizando a quienes demuestren una conexión auténtica con el deporte.

Como señaló Romina Clatayud, fundadora de Girls United, esta experiencia puede marcar un antes y un después, especialmente para las niñas:

“Vivir la emoción en el estadio cambiará sus vidas, transformándolas en la próxima generación de líderes”.

En un país donde la gran mayoría vive el futbol con intensidad, pero solo una minoría puede acceder a estos escenarios, iniciativas como esta tienen un peso distinto.

No se trata solo de boletos. Se trata de inclusión, de oportunidades y de recordar que el futbol siempre ha sido de la gente.

Y cuando una marca entiende eso, pasan este tipo de cosas.