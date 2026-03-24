Aumenta a 8 mil pesos el apoyo de Bienpesca

Incrementan apoyo de Bienpesca

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informó que el apoyo económico de Bienpesca se incrementó a 8 mil pesos anuales,a fin de fomentar la producción y fortalecer el bienestar de las y los pescadores y acuacultores del país.

Conapesca enfatizó que dicho aumento se oficializó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través del acuerdo por el que se modifican por primera ocasión las reglas de operación del programa de “Pesca y Acuacultura Sustentables”, con base en la disposición presupuestaría para el ejercicio fiscal 2026.

El programa está dirigido a productoras y productores pesqueros y acuícolas de pequeña escala, registrados en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura, y cuyas acciones se complementan con capacitación básica para generar condiciones de igualdad para su desarrollo sustentable.

La dependencia reveló que el gobierno federal destinó un presupuesto de mil 564 millones 289 mil 955 pesos para atender a 192 mil 141 beneficiarias y beneficiarios, quienes representan aproximadamente 60 por ciento de la población pesquera y acuícola registrada en el país.

Adicionalmente a esto, la secretaría del Bienestar y Conapesca realizaron la renovación y entrega de tarjetas de Bienpesca en días pasados.

Por último, la Conapesca mencionó que las y los interesados podrán consultar la publicación del acuerdo en https://bit.ly/47lwDki .

La Crónica de Hoy 2026