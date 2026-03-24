Certificado de supervivencia del IMSS 2026: ¿Cómo se tramita y para qué sirve?

El certificado de supervivencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un mecanismo utilizado para comprobar que una persona pensionada continúa con vida, lo que permite asegurar que los depósitos de su pensión se realicen correctamente.

Aunque en años recientes este proceso ha cambiado, sigue siendo importante conocer en qué casos aplica y cómo se realiza.

¿Para qué sirve el certificado de supervivencia?

Este documento tiene como objetivo principal evitar pagos indebidos y fraudes, verificando que el beneficiario de una pensión sigue con vida.

De esta forma, el IMSS mantiene un control actualizado sobre los pensionados y garantiza que los recursos lleguen a quien corresponde.

¿Es obligatorio el certificado de supervivencia en 2026?

Actualmente, el trámite ya no es obligatorio para la mayoría de los pensionados en México, ya que el IMSS realiza la verificación de manera interna mediante cruces de información con otras dependencias.

Sin embargo, sí puede solicitarse en casos específicos, como:

Pensionados que residen en el extranjero

Inconsistencias en los datos del beneficiario

Requerimientos directos del IMSS

¿Cómo se tramita el certificado de supervivencia?

En caso de que el instituto lo solicite, el proceso es sencillo:

Acudir a una ventanilla del IMSS Presentar identificación oficial vigente Proporcionar el Número de Seguridad Social (NSS) Validar la información personal

Para quienes viven fuera del país, el trámite se realiza generalmente a través de consulados mexicanos, donde se certifica la supervivencia del pensionado.

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