Cesan a cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara

Secretaría de Relaciones Exteriores

La edición del 23 de marzo del Diario Oficial de la Federación, anunció la cancelación de Martín Camarena de Obeso en el puesto de Cónsul Honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Guadalajara.

A continuación se adjunta el aviso publicado:

“Por acuerdo del Ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, con fecha del dos de marzo de dos mil veintiséis se dispuso la cancelación de la AUTORIZACIÓN DEFINITIVA NÚMERO UNO que el veintisiete de febrero de dos mil dos se había otorgado a la persona citada.

Ciudad de México, a los tres días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.- El Secretario, Juan Ramón de la Fuente Ramírez."

Martín Camarena de Obeso reailza actividades empresariales, recientemente se le identificó como socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria que fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros(OFAC) del Departamento del Tesorode Estados Unidos por presuntos vínculos con el CJNG.