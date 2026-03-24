Con tecnología de última generación INER agiliza el diagnóstico de tuberculosis

INER

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) se ha posicionado a la vanguardia respecto a la detección temprana de tuberculosis, con el uso de sistemas y tecnologías de ultima generación.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que se transmiten por el aire y afecta principalmente a los pulmones. Sus síntomas son poco específicos, lo que dificulta la identificación temprana. Sin tratamiento, la mortalidad puede alcanzar el 50%. En México se reportan aproximadamente 25 mil nuevos casos de tuberculosis al año.

Eduardo Becerril Vargas, titular del Laboratorio de Microbiología Clínica del INER, resaltó la incorporación de tecnologías innovadoras que permiten detectar la tuberculosis de manera rápida y precisa:

GeneXpert : Plataforma de pruebas moleculares que permite identifica el material genético de la bacteria en aproximadamente dos horas, lo que acelera el proceso de atención.

: Plataforma de pruebas moleculares que permite identifica el material genético de la bacteria en aproximadamente dos horas, lo que acelera el proceso de atención. Sistema Cobas 5800 : Detecta micobacterias, incluidas las no tuberculosas, en menos de 24 horas, mejorando la atención de pacientes con cuadros más complejos.

: Detecta micobacterias, incluidas las no tuberculosas, en menos de 24 horas, mejorando la atención de pacientes con cuadros más complejos. BD MAX: Sistema automatizado que integra múltiples procesos de análisis, optimizando la precisión y eficiencia en el diagnóstico de enfermedades infecciosas.

La combinación de estas tecnologías con métodos tradicionales se ha convertido en una nueva y mejorada forma para confirmar diagnósticos y evaluar la sensibilidad a medicamentos.

En menos de 24 horas, se tiene certeza sobre la presencia de esta enfermedad.

Anualmente, el Laboratorio de Microbiología Clínica del INER realiza entre 12 mil y 15 mil pruebas moleculares, lo que contribuye al diagnóstico oportuno y a la atención especializada de pacientes.

“El reto es la detección oportuna porque los síntomas son muy poco específicos. Detectando a tiempo, se inicia un tratamiento y podemos cortar la cadena de transmisión” finalizó Eduardo Becerril Vargas.