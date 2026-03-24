Diputados aprueban reforma para que se garantice la vivienda adecuada como derecho constitucional

CDMX — La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para cambiar no sólo el concepto del derecho a la vivienda, sino las implicaciones que tiene el habitar un lugar que sea adecuado, no digno o decoroso.

Con 354 votos a favor, 95 en contra (de PAN y PRI, principalmente) y 0 en abstención se dio luz verde en lo general y en lo particular los artículos reservados del dictamen y de la modificación aceptada por el pleno para reformar la Ley de Vivienda.

De acuerdo con el documento de la Comisión de Vivienda presentado al pleno camaral, se fortalece la participación de los organismos tienen la obligación de proveer vivienda a las personas trabajadoras, como lo establece la propia Constitución federal.

La vivienda adecuada queda conceptualizada con los instrumentos de accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, además de materiales, instalaciones e infraestructura, así como habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.

En este dictamen, que toca al Senado también revisar y, en su caso aprobar, establece que la política nacional de vivienda deberá incorporar estrategias que fomenten “la concurrencia de los organismos e instituciones que otorguen crédito, financien, ya sea por sí o por terceras personas, o construyan vivienda para las personas trabajadoras o para cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda”.

La Cámara de Diputados aprobó que se coordinen y promuevan programas y acciones de vivienda y suelo.

También que se adquieran, rehabiliten y construyan viviendas, realicen demoliciones financiar la autoproducción de vivienda, adquieran o urbanicen terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, que permita a las personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente y transmitan bienes inmuebles y las unidades privativas con uso distinto a vivienda, de su propiedad, conforme a las disposiciones que al efecto se establezcan.

En las disposiciones transitorias se establece que las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto que intervienen en su aplicación, por lo que no se autorizarán ampliaciones de recursos a dichos ejecutores de gasto en el presente ejercicio fiscal ni en años subsecuentes y tampoco podrán incrementar su presupuesto regularizable en servicios personales ni de gasto de operación.

Con esta reforma se crea una transición a parámetros objetivos y medibles: El cambio del concepto de “vivienda digna y decorosa” a “vivienda adecuada” permite pasar de una noción abstracta a una categoría jurídica con siete elementos técnicos verificables.

Los diputados de Morena hicieron énfasis en la Inclusión de grupos vulnerables: Se garantiza la accesibilidad universal, priorizando a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres jefas de familia y víctimas de violencia de género.

Aunque en este rubro, el diputado emecista Armando Ruiz se manifestó en contra al argumentar que México debe trabajar por la vivienda funcional ante el creciente número de personas con discapacidad.

De acuerdo con el dictamen, también debe haber garantía de servicios y ubicación estratégica: Asegura que la vivienda cuente con servicios básicos (agua, energía, drenaje) y esté ubicada cerca de centros de trabajo, clínicas y escuelas, evitando el abandono de casas en periferias aisladas.

Se fija la ampliación de opciones habitacionales: Los trabajadores podrán acceder no sólo a créditos para compra, sino también a esquemas de arrendamiento social con opción a compra, construcción directa, rehabilitación y financiamiento para autoproducción.

Sustentabilidad y salud: Fomenta el uso de ecotecnias y materiales que protejan contra riesgos climáticos y vectores de enfermedad, contribuyendo al bienestar físico y mental de los habitantes.

Se expone también la seguridad jurídica de la tenencia: Ofrece protección legal contra desahucios arbitrarios y hostigamientos, garantizando que las personas vivan en paz y dignidad independientemente de su régimen de propiedad.