Esta semana se integrará el Comité Técnico de Evaluación para elegir a Consejeros del INE

Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Andrea Murcia Monsivais)

Al inicio de esta semana comenzó el registro de aspirantes a ocupar una de la tres vacantes de Consejeros del INE que quedarán vacías tras el término del periodo oficial de Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer que esta misma semana quedará integrado el Comité Técnico de Evaluación, que será el encargado de elegir a los nuevos consejeros.

El líder de la bancada morenista, confirmó que habló con los coordinadores de las Cámara para proponer a los integrantes del Comité, que deberá estar constituido por tres integrantes de San Lázaro y dos propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al respecto, se informó que ya han sido recibidas alrededor de 20 postulaciones para formar parte del Consejo General del INE, sin embargo, la mayoría no habría cumplido con todos los requisitos solicitados.

El próximo 4 de abril, los consejeros salientes abandonarán sus respectivos puestos, durante los siguientes 15 días el Consejo permanecerá constituido por 8 miembros hasta que en las dos semanas posteriores se integren los nuevos miembros.